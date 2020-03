Mehrere SachbeschÃ¤digungen im GerolzhÃ¶fer Stadtgebiet, auch zahlreiche Fahrzeuge mutwillig beschÃ¤digt

Teilen Facebook

GEROLZHOFEN – In der Zeit vom 15.01.20 bis 06.03.20 wurden am Marktplatz insgesamt vier der dort gepflanzten Platanen beschädigt. Ein Unbekannter ritzte mehrere verfassungswidrige Zeichen/Symbole in die Rinde der Bäume ein.

Nach Inaugenscheinnahme der beschädigten Rinde dürfte die Tatzeit bereits mehrere Wochen zurück liegen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Stadt Gerolzhofen auf ca. 400 Euro. Nachdem es sich um verfassungswidrige Symbole handelt, ermittelt hier das Fachkommissariat die KPI Schweinfurt.

Weiterhin wurde in der Zeit vom 05.03..2020, 18:00 Uhr bis 06.03.2020, 10:00 Uhr, in der Spitalstraße 9 ein Verkehrszeichen von einem Unbekannten mit goldener Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 200 Euro.

Mehrere Fahzeuge mutwillig beschädigt

GEROLZHOFEN – Ein Kraftomnibus, der in Dr. Georg-Schäfer-Straße gegenüber der dortigen Bushaltestelle geparkt war, wurde nach bisherigen Ermittlungen durch Aufdrücken der hinteren Einstiegstüren geöffnet und unberechtigt betreten. Im Inneren des Busses wurde im Bereich der Fahrerkabine ein Display zertrümmert. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 06.03.20, 08:30 Uhr bis 07.03.20, 09:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden wurde hier mit 6500 Euro beziffert.

Zwei weitere Beschädigungen von Pkw`s im Stadtgebiet wurden am Samstag bzw. am Sonntag gemeldet. An einem PKW, VW, Scirocco, der auf dem Parkplatz des GEO-Maris, Zufahrt zur Bleichstraße, abgestellt war, wurde mittels Fußtritt die rechte Rückleuchte eingetreten. Hier wurde als Tatzeit von 06.03.20, 22:00 Uhr bis 07.03.20, 12:15 Uhr, angegeben; Sachschaden hier 500 Euro.

Ein weiterer Fall von Vandalismus wurde aus der Straße „Auf der Weth 12“ gemeldet. Hier wurde ebenfalls ein geparkter Pkw, VW Bora beschädigt. Hier wurde die linke Rückleuchte mutwillig eingetreten. Der entstandene Sachschaden beträgt hier mindestens 400 Euro.