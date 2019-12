Mehrere Verkaufsbuden auf dem Schweinfurter Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden mehrere Verkaufsbuden des Weihnachtsmarktes durch einen oder mehrere unbekannte Täter aufgebrochen. Hierbei drangen der oder die Täter in die Buden ein und entwendeten bis zu 2000 Euro Bargeld.

Doch es ist die letzten Tage noch viel mehr passiert – und wahrscheinlich wird die Polizei auch über Weihnachten wenig Ruhe haben.

Handtaschendiebstahl beim Einkaufen

SCHWEINFURT – Eine 48-jährige Geschädigte kaufte am Montagnachmittag gegen 15:45 Uhr in einem Supermarkt in der Hauptbahnhofstraße Schweinfurt ein. Ihre Handtasche hing sie während des Einkaufs an den Einkaufswagen. Ein unbekannter Täter entwendete daraufhin die Handtasche samt Inhalt, Beuteschaden ca. 200 Euro.

Ladendiebstahl im Drogeriemarkt

SCHWEINFURT – Eine 74-jährige Täterin entwendete am Montagnachmittag aus einem Drogeriemarkt in der Schweinfurter Innenstadt Waren im Wert von 280 Euro. Als sie die Filiale verließ, schlug jedoch die Alarmanlage an und der Diebstahl wurde bemerkt. Die Dame erwartet nun eine Anzeige.

Einbruchversuch am Bergl

SCHWEINFURT – Ein unbekannter Täter versuchte am Samstagnachmittag zwischen 15:00 und 17:00 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bergl einzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Die geschädigte Dame stellte Aufbruchspuren an der Wohnungstüre fest und verständigte daraufhin die Polizei.

Sachbeschädigung am Pkw

SCHWEINFURT – Von Samstagabend bis Montagmittag parkte ein 27-jähriger Geschädigter seinen Pkw, Audi, in der Schützenstraße in Schweinfurt. In diesem Zeitraum wurde die rechte Seite des Pkw durch einen unbekannten Täter verkratzt, Sachschaden 1500 Euro.

Mit Betäubungsmittel zur Polizeidienststelle gekommen

SCHWEINFURT – In den frühen Montagmorgenstunden suchte ein 23-jähriger Bürger die Polizeiinspektion Schweinfurt auf, um Anzeige zu erstatten. Während der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass der Bürger Marihuana mit sich führte. Dieses wurde von den Polizeibeamten gleich sichergestellt – den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Bei Verkehrskontrolle Fahrt unter Drogeneinfluss festgestellt und Drogen aufgefunden

SCHWEINFURT – Am Montagabend wurde in Schweinfurt ein 19-jähriger Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Betroffene wurde einer Blutentnahme unterzogen und die Fahrt wurde unterbunden. Bei einem Mitfahrer konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige.

Verkehrsunfallflucht

SCHWEINFURT – Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagabend parkte ein 19-jähriger Geschädigter seinen Mercedes in der Theresienstraße in Schweinfurt. Als er am Montagabend zu seinem Fahrzeug ging, stellte er Beschädigungen am Fahrzeugheck fest. Ein unbekannter Täter hat das Fahrzeug im Tatzeitraum angefahren und ist daraufhin geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

SCHWEINFURT – Die geschädigte Mercedesfahrerin stellte ihren Pkw am Montagmittag in der Tiefgarage „Graben“ in Schweinfurt ab. Als sie gegen 15:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Stoßstange vorne rechts beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der unbekannte flüchtige Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern.

Verkehrsunfallflucht

SCHWEINFURT – Am Montagvormittag parkte die 44-jährige geschädigte Audi-Fahrerin ihren Pkw zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Carl-Benz-Straße in Schweinfurt. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen das Fahrzeug der Geschädigten und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Fahrzeugheck wurde beschädigt, Schadenshöhe ca. 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

SCHWEINFURT – Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Montagmittag wurde der Pkw Audi einer 54-jährigen Dame angefahren. Diese parkte das Fahrzeug im Tatzeitraum hauptsächlich in der Nähe eines Einkaufsmarktes in der Albert-Schweitzer-Straße am Bergl. Der Pkw wies eine starke Beschädigung an der vorderen rechten Seite auf, Schadenshöhe ca. 2000 Euro.

Verkehrsunfälle im Kreisverkehr

SCHWEINFURT – In einem Kreisverkehr im Schweinfurter Hafen ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin touchierte beim Einfahren in den Kreisverkehr den BMW eines 37-jährigen Mannes. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Ein weiter Verkehrsunfall im Kreisverkehr ereignete sich kurze Zeit später. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah ein Pkw-Fahrer den neben ihm fahrenden Lkw und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Verkehrsunfall beim Aussteigen aus dem Fahrzeug

SCHWEINFURT – Am Montagmorgen stellte ein 41-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Walther-von-der-Vogelweide-Straße ab. Als er zum Aussteigen seine Fahrzeugtüre öffnete, stieß er diese an einen vorbeifahrenden Seat. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkws beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

SCHWEINFURT – Bei einem Fahrstreifenwechsel kam es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall in der Rudolf-Diesel-Straße. Ein Lkw-Fahrer übersah den neben ihm fahrenden Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, Gesamthöhe ca. 2500 Euro.

Verkehrsunfall beim Ausparken aus Parklücke

SCHWEINFURT – Auf einem Supermarktparkplatz im Heckenweg in Schweinfurt kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin stieß beim rückwärts Ausparken an den Pkw eines in den Parkplatz einfahrenden 78-jährigen Herrn. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Verkehrsunfall beim Ausparken aus Parklücke

SCHWEINFURT – Am Montagvormittag rangierte ein Peugeot-Fahrer aus einer Parklücke in der Theodor-Heuss-Straße in Schweinfurt. Hierbei kam es Zusammenstoß mit einem parkenden VW, wodurch die Fronstoßstange eingedellt wurde – Sachschaden ca. 100 Euro.

Diebstahl von Kraftfahrzeugteilen

MÜHLHAUSEN – Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen wurden mehrere Fahrzeugteile eines abgemeldeten BMWs von einem Firmengelände in Mühlhausen entwendet. Der unbekannte Täter montierte die vier Räder ab und brach das Fahrzeug anschließend auf. Hier wurde, neben den Fahrzeugreifen, die Innenausstattung, sowie das Kombiinstrument demontiert und entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Sachbeschädigung am Pkw

GRAFENRHEINFELD – Von Freitagnachmittag bis Montagnachmittag parkte ein 33-Jähriger den Firmenwagen Pkw, Renault, in der Frühlingsstraße in Grafenrheinfeld. In diesem Zeitraum verkratzte ein unbekannter Täter die linke Seite des Fahrzeugs. Sachschaden ca. 500 Euro.

Wildunfall zwischen Ballingshausen und Stadtlauringen

BALLINGSHAUSEN – Ein 40-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montagabend die Strecke von Ballingshausen in Richtung Stadtlauringen. Hier kreuzte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald, der Jagdpächter wurde verständigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Wildunfall zwischen Werneck und Bergrheinfeld

WERNECK – Am Montagmorgen befuhr ein Seat-Fahrer die Strecke von Werneck in Fahrtrichtung Bergrheinfeld, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Pkw konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Reh frontal. Das Reh verendete vor Ort. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Abbiegeunfall mit Sachschaden

EBERTSHAUSEN – Am Montagabend befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer die Strecke vom Ellertshäuser See in Richtung Staatsstraße 2280. Beim Abbiegen übersah der 65-Jährige Verursacher dann den vorfahrtsberechtigten 48-jährigen geschädigten Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Diebstahl

GEROLZHOFEN – Im Tatzeitraum von Samstag, 13:00 Uhr bis Montag 07:30 Uhr kam es auf dem Gelände der Kompostanlage zu einem Diebstahl einer Bohrmaschine und eines Winkelschleifers.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Gerolzhofen unter der 09382/9400 entgegen.

Wildunfall

GEROLZHOFEN – Am Montag in den Abendstunden kam es auf der Ortsverbindungsstraße Gerolzhofen in Richtung Schallfeld zu einem Wildunfall. Ein Hase querte die Fahrbahn und wurde von der Fahrerin eines VW’s erfasst. An der Stoßstange des Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Der Hase wurde durch den Zusammenstoß getötet.

Sachbeschädigung

GRETTSTADT – Im Zeitraum vom 07.12. – 23.12.2019 verendeten 5 Damwildtiere in einem Gehege zwischen Ober- und Untereuerheim. Eine Untersuchung des Tierarztes ergab, dass diese durch einen entzündeten Pansen verendeten. Verursacht wurde dies durch die Fütterung von vergorenem Brot/Brötchen. Zu vermuten ist, dass dieses durch Spaziergänger verfüttert wurde. Die Polizei Gerolzhofen weist in diesem Rahmen eindringlich darauf hin, dass das Füttern von vergatterten Tieren allgemein, von Schalenwildtieren außerhalb der Notzeiten, verboten ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Gerolzhofen unter der 09382/9400 entgegen.

Bodenverunreinigung

GEROLZHOFEN – Im Zeitraum vom 21.12. – 23.12.2019 kam es zu einer Bodenverunreinigung durch auslaufendes Öl im Bereich des Waldkindergartens Gerolzhofen. Verursacht wurde dies mutmaßlich durch Waldarbeiten. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die PI Gerolzhofen unter der 09382/9400 entgegen.