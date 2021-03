MissglÃ¼ckter Ladendiebstahl in Euerbach: 45-JÃ¤hriger wollte ein Duschgel klauen und aus dem BÃ¼ro flÃ¼chten

EUERBACH – Am Samstagmittag versuchte ein 45-Jähriger, ein Duschgel im Wert von 2,25 Euro aus einem Verbrauchermarkt in Euerbach zu entwenden. Nachdem er durch den Filialleiter im Kassenbereich angesprochen und in das Büro gebeten wurde, versuchte er schließlich noch, das Diebesgut in einem der Gänge loszuwerden.

Im weiteren Verlauf gelang es dem uneinsichtigen Dieb zudem noch, über ein Fenster aus dem Büro zu flüchten. Die Flucht war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, da der Herr nach wenigen Metern durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten eingeholt und schließlich festgenommen werden konnte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Ladendiebstahl

SCHWEINFURT – Am späten Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte männliche Person mehrere Artikel aus einem Drogeriemarkt in der Spitalstraße. Nachdem beim Verlassen des Marktes die akustische Diebstahlsicherung auslöste, konnte der Dieb zunächst noch durch den Filialleiter aufgehalten und angesprochen werden.

Der Langfinger übergab schließlich einen Teil seiner Beute, konnte im Anschluss daran jedoch in unbekannte Richtung flüchten. Hierbei führte er immer noch einen zuvor entwendeten Rasierer im Wert von 38,40 Euro mit sich.

Werbeplakat entwendet

SCHWEINFURT – In der Zeit vom 05.03.21, 09.00 Uhr, bis 12.03.21, 12.00 Uhr, wurde aus der Tiefgarage des Georg-Schäfer-Museums ein Werbeplakat entwendet. Das Plakat hat einen Wert von 50 Euro.

Verkehrsunfallflucht

SCHWEINFURT – Am Samstag, gegen 12.00 Uhr, stellte ein Paketzusteller seinen weißen Kleintransporter entgegen der Fahrtrichtung in der Straße Am Gottesberg ab. Nachdem er ein Paket zugestellt hatte und zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug in der kurzen Zeit beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war augenscheinlich mit seinem Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite des VW Crafter entlanggeschrammt und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

SCHWEINFURT – Eine unangenehme Überraschung erlebten drei Fahrzeugbesitzer, welche ihre Pkws am Freitag in der Karl-Schemmrich-Straße abgestellt hatten. Demnach besprühte eine unbekannte Person in der Zeit von Freitag, 10.45 Uhr, bis Samstag, 06.50 Uhr, die Beifahrerseite der drei Pkws mit Farbe. Zwar konnte die Farbe unter erheblichem Aufwand mittels eines Spezialreinigers entfernt werden, der Sachschaden wird dennoch auf insgesamt 300,- Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.

Sachbeschädigungen

GEROLZHOFEN – Zwischen den 10.03.2021, Mitternacht, und 12.03.2021, ca. 09.00 Uhr, wurde in der Balthasar-Neumann-Straße 22 der geparkte schwarze Pkw Mazda am Türrahmen im oberen Bereich beschädigt. Der Pkw stand auf einem öffentlich zugänglichen Privatparkplatz. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500,– Euro.

GEROLZHOFEN – Die Mehrfamilienhäuser in der Straße Auf der Weth 1 und 1 a wurden im Zeitraum vom Oktober 2020 bis zum 13.03.2021 mit Farbe beschmiert und mehrere Fensterscheiben wurden eingeworfen. Der unbekannte Täter verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 700,– Euro. Wer Hinweise zu den Verursachern in beiden Fällen geben kann, wird geben, sich mit hiesiger Polizeidienststelle unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzten: 09382 9400

Trunkenheiten im Verkehr

GRETTSTADT – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Untereuerheim eine Pkw-Fahrerin von einer Polizeistreife kontrolliert. Aus dem Fahrzeug war deutlicher Alkoholgeruch feststellbar. Der anschließend durchgeführte Alkotest verlief positiv. Daraufhin wurde die Blutentnahme auf hiesiger Dienststelle durchgeführt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden in Verwahrung genommen.

SULZHEIM – Am Samstagabend, kurz nach 23.00 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw in einem Ortsteil von Sulzheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv. Der Fahrer räumte ein, zuvor mehrere Bier getrunken zu haben. Anschließend wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden einbehalten.

Unfallflucht

GEROLZHOFEN – Auf dem Normaparkplatz in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße 3 ereignete sich bereits am Mittwoch, den 10.03.2021, eine Unfallflucht. Gegen ca. 15.15 Uhr wurde eine weibliche Person dabei beobachtet, wie sie beim Einsteigen mit ihrer Fahrertüre gegen die Beifahrertüre des parkten schwarzen Pkw Audi schlug. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Von der Verursacherin liegt eine Personenbeschreibung vor. Ferner sind vom Pkw der Verursacherin Teile des Kennzeichens, Pkw-Typ und Pkw-Farbe bekannt. Der Sachschaden am schwarzen Pkw Audi wird auf ca. 500,– Euro geschätzt. Wer diesen Unfall beobachtet hat, wird gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter Telefon 09382 9400 in Verbindung zu setzten.

Sonstiger Verkehrsunfall

FRANKENWINHEIM – Am Freitagabend kam es zwischen Zeilitzheim und Brünnstadt auf der Kreisstraße SW 37 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und entlaufenen Schafen. Der Pkw Fahrer befuhr die Strecke in Fahrrichtung Brünnstadt. Zwischen dem Umspannwerk und Brünnstadt kreuzte eine entlaufene Schafherde die Fahrbahn. Dabei wurden zwei Schafe vom Pkw erfasst und verendeten noch an der Unfallstelle. Die restlichen Schafe wurden vom Besitzer wieder eingefangen. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Sachschaden von ca. 1000,– Euro.

Wildunfälle

DONNERSDORF – Am Freitag früh wurde etwa auf halber Strecke zwischen Donnersdorf und Pusselsheim ein über die Straße laufender Fasan von einer Pkw-Fahrerin erfasst. Der Fasan überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500,– Euro.

KOLITZHEIM – Am Freitag früh befuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw Mazda die Kreisstraße SW 40 von Herlheim in Richtung Zeilitzheim. Höhe des Wäldchens Humpel wollte ein Reh die Fahrbahn überqueren und wurde dabei frontal vom Pkw erfasst. Das Reh wurde in den Graben geschleudert und verendete noch an der Unfallstelle. An der stark beschädigten Fahrzeugfront entstand ein Sachschaden von ca. 2500,– Euro.