Mit 101 Stundenkilometer durch die Schweinfurter HauptbahnhofstraÃŸe: Porschefahrer muss nun einen Monat aussetzen…

SCHWEINFURT – 101 km/h fuhr ein Porsche-Fahrer in der Hauptbahnhofstraße in Schweinfurt. Der Porsche wurde am Montag von der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck gemessen. Für eine solche Geschwindigkeitsüberschreitung sind laut Bußgeldkatalog 200 €, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot vorgesehen.

Zu schnell bei Nässe

WERNECK – Nicht angepasste Geschwindigkeit hat am Mittwochmorgen zu einem Unfall auf der A 7 geführt. Bei Schneefall und nasser Fahrbahn kam ein 38-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sprinter nach dem Autobahnkreuz Werneck Richtung Süden ins Schleudern. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach 20 m in eine Baumgruppe. Der Fahrer aus Baden-Württemberg blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergung des Kleintransporters musste die Autobahnmeisterei den rechten Fahrstreifen sperren. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro.