Mit Netto 3,0 Promille: 28-JÃ¤hriger wollte eine Flasche Vodka klauen, nachdem er die erste im Laden leer getrunken hatte

Teilen Facebook

Twitter

EUERBACH – Am Montag, gegen 18.30 Uhr, konnte ein 28-Jähriger aus Niederwerrn bei einem Ladendiebstahl in einer Netto Filiale beobachtet werden. Besonders daran war, dass der Dieb bereits im Geschäft eine Flasche Vodka trank und eine zweite versuchte unter seiner Jacke zu verstecken.

Beim Verlassen des Geschäftes wurde er gestoppt. Der Mann war mit nun knapp über 3,0 Promille stark betrunken und musste ausgenüchtert werden. Der Gesamtwert des Diebstahls belief sich auf knapp 13 Euro.

Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

SCHWEINFURT – Am Montag, gegen 14.20 Uhr, sprach ein 38-jähriger Schweinfurter eine Streife der Polizeiinspektion Schweinfurt an, dass ihm vor zwei Minuten sein unverschlossenes blau-schwarzes Herrenfahrrad der Marke Haibike vor dem Lebensmittelgeschäft Tegut am Schelmsrasen entwendet worden sei. Bei der sofort eingeleiteten Tatortbereichsfahndung konnte ein 27-jähriger Niederwerrner mit dem besagten Fahrrad angetroffen und gestoppt werden.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände wurden noch mehrere gestohlene Artikel mit Etiketten der Firma Kaufland aufgefunden. Das Fahrrad hatte einen Wert von 2000 Euro. Die entwendeten Artikel aus dem Kaufland einen Wert von mehreren hundert Euro. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und konnten an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Haustüre beschmiert

SCHWEINFURT – Von Freitag, 17.00 Uhr bis Samstag, 13.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter die Haustüre eines Wohnwesens in detr Wolfsgasse, indem er ein Graffiti anbrachte. Der Schaden an der Türe wird auf 150 Euro geschätzt.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Wildunfall

GRETTSTADT – Montagabend befuhr ein PKW-Fahrer die Kreisstraße zwischen Grettstadt und Dürrfeld. Plötzlich hüpfte ein Hase über die Straße und wurde vom PKW erfasst. Sachschaden ca. 1.500 Euro.

Sprüher unterwegs

GEROLZHOFEN – In den vergangen letzten drei Wochen wurde in der Dreimühlenstraße die Hauswand des „Wiegehäuschens“ mit schwarzer Farbe besprüht.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise auf den Sprüher geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.