Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt: Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht â€“ dringend Zeugen gesucht

OBERSTREU – Am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer verunfallt und in einem Maisacker zum Liegen gekommen, wo er zunächst von niemand bemerkt wurde. Als Ersthelfer zum Glück die Maschine des schwer verletzten Mannes in dem Feld entdeckten, wurde der 43-Jährige sofort durch den verständigten Rettungsdienst und einen Notarzt betreut. Die Polizei sucht dringend Zeugen und einen an dem Unfall beteiligten Pkw samt Fahrer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld mit seiner KTM auf der Mönchshofstraße von Bahra nach Oberstreu unterwegs. Nach Angaben des Motorradfahrers kam ihm in einer leichten Linkskurve ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegen, so dass er ausweichen musste und mit der KTM nach rechts in ein Maisfeld geriet. Dies sollte etwa zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr gewesen sein. Dort lag der 43 Jahre alte Mann dann mit schweren Verletzungen und zunächst für andere Verkehrsteilnehmer unbemerkt.

Glücklicherweise hatten gegen 17.00 Uhr Zeugen den weißen Lenker des Krades bemerkt, der aus dem Maisfeld herausragte. Die Ersthelfer eilten sofort zu dem Mann und verständigten Rettungsdienst sowie Polizei. Der Motorradfahrer wurde nach der medizinischen Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen.

Zur Unterstützung der Polizei aus Mellrichstadt wurden auch Experten für Motoradunfälle sowie Verkehrsunfallfluchten von der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck alarmiert, die die Unfallermittlungen leiten werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde eine Sachverständige zur Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen, außerdem ist das Motorrad für weitere Untersuchung sichergestellt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Oberstreu war ebenfalls im Einsatz, die Strecke zwischen Bahra und Oberstreu wird voraussichtlich noch bis 21.00 Uhr gesperrt sein (Stand 19.45 Uhr).

Die Unfallermittler gehen derzeit davon aus, dass sich der Unfall zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr ereignet haben sollte. Es ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeuges von dem Sturz des Motorradfahrers nichts mitbekommen hat. Das Fahrzeug und auch der Fahrer des Pkw werden nun dringend gesucht.

Wer zur Unfallzeit die Strecke befahren hat oder sonst sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrzeug machen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09722/9444-0 bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck zu melden.