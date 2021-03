Nach dem BanÃ¼berfall auf die Sparkasse Donnersdorf: Polizei bittet um Mithilfe, Geldinstitut lobt Belohnung aus

DONNERSDORF – Im Zusammenhang mit einem bewaffneten Banküberfall am 11.03.2021 wendet sich die Kripo erneut an die Bevölkerung und bittet um Hinweise. Das Geldinstitut lobte inzwischen eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen.

Wie bereits berichtet, betrat ein bislang unbekannter maskierter Mann am Donnerstag, den 11.03.2021 gegen 17:15 Uhr ein Geldinstitut in der Hauptstraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von den Angestellten Geld. Die Mitarbeiter reagierten besonnen und übergaben dem Räuber das Bargeld aus einer Geldkassette im Schalterraum. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte über den Haupteingang zu Fuß nach links in Richtung Kirche.

Im Rahmen seiner Flucht begegnete der Täter mehreren Passanten. Diejenigen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies unbedingt nachzuholen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat das Geldinstitut inzwischen eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt.

Der Mann, der die Bankfiliale überfallen hat, soll ca. 190 cm groß und schlank gewesen sein und braunes Haar gehabt haben. Sein Alter wird auf 25-30 Jahre geschätzt. Bekleidet war er neben einer schwarzen Sturmhaube, mit schwarzen Schuhen, einer grauen Hose – vermutlich eine Jeans – und einem roten Sweatshirt mit einem weißen Adler auf der Brust, über dem in weißen großen Buchstaben das Wort „WEST“ zu lesen war. Besonders auffällig war der große Rucksack in grau-weißer Camouflage-Optik, den der Unbekannte mit sich führte.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und fahndet mit Hochdruck nach dem Täter und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Täter gesehen haben, sich unter Tel. 09721/202-17321zu melden.

Die drei Bilder stamen aus einer Überwachungskamera. Quelle:Polizei