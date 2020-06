Nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Falkenstein steht der Bewohner unter Tatverdacht und wurde in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht

FALKENSTEIN – Bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens war am vergangenen Sonntag Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Der Bewohner des Hauses, der offenbar unter einer psychischen Erkrankung leidet, steht unter Verdacht, das Feuer verursacht zu haben. Er wurde auf richterliche Anordnung in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Wie bereits vom Polizeipräsidium Unterfranken berichtet, hatte eine Zeugin den Brand kurz vor 03.00 Uhr bemerkt und den Notruf veranlasst. Aus zunächst ungeklärter Ursache standen Teile des Dreiseithofes in Falkenstein (Gemeinde Donnersdorf) im Vollbrand. Die Brandbekämpfung erfolgte durch ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren. Auch das THW und der Rettungsdienst befanden sich im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Von dem einzigen Bewohner des Anwesens fehlte zunächst jede Spur. Eine Nachbarin war noch auf Rufe von ihm aufmerksam geworden, als sie den Brand bemerkt hatte. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen fahndete daher in und um Falkenstein nach dem Mann. Auch ein Polizeihubschrauber kam bei den Suchmaßnahmen zum Einsatz. Der Vermisste, der offenbar unter einer psychischen Erkrankung leidet, konnte noch am Sonntag ausfindig gemacht werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahm noch am selben Tag die Kriminalpolizei Schweinfurt. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich nach und nach der Verdacht, dass der offenbar psychisch belastete Bewohner das Feuer selbst verursacht haben könnte. Er wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts am Folgetag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die die Unterbringung des Mannes in einem Bezirkskrankenhaus anordnete.

Wie genau das Feuer verursacht wurde, ist ebenso wie die exakte Schadenshöhe noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.