Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus einer 91-JÃ¤hrigen in Urspringen ist die Ursache nun geklÃ¤rt

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus einer 91-Jährigen in Urspringen ist die Ursache nun geklärt

URSPRINGEN – Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die 91-jährige Bewohnerin leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Brandermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt konnten nun die Brandursache klären.

Gegen 03:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Urspringen (Ortsteil der Stadt Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-GRabfeld) ein. Beim Eintreffen der ersten Streife an der Brandörtlichkeit waren die örtlichen Feuerwehren aus Ostheim, Urspringen, Oberelsbach und Sondheim bereits mit ihren Löscharbeiten beschäftigt.

Die 91-jährige Hausbewohnerin wurde durch einen Rauchmelder im Haus geweckt und konnte sich bereits selbst aus dem Haus retten. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, hat noch vor Ort die Kripo Schweinfurt übernommen. Durch die Brandermittler konnte am Montag festgestellt werden, dass eine unsachgemäße Müllablagerung im Bereich der Heizung in der Garage des Hauses ursächlich für den Brand gewesen war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.