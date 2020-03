Nach dem ZusammenstoÃŸ mit einem Lkw: Zwei MÃ¤nner aus einen Hyundai aus Frankreich flÃ¼chten in den Stettbacher Wald

Nach dem Zusammenstoß mit einem Lkw: Zwei Männer aus einen Hyundai aus Frankreich flüchten in den Stettbacher Wald

STETTBACH – Zwei noch unbekannte Männer sind am vergangenen Donnerstagmorgen aus einem Unfallfahrzeug in ein Waldstück bei Stettbach geflüchtet. Gegen 07.45 Uhr meldete der Fahrer eines Lastwagens, der die A7 in Richtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Hammelburg und Wasserlosen befuhr, dass er einen Zusammenstoß mit einem roten Pkw hatte.

Kurz vor dem Autobahnkreuz Schweinfurt-Werneck blieb der verunfallte rote Hyundai mit französischen Kennzeichen dann auf dem Seitenstreifen stehen und die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten in ein nahegelegenes Waldstück bei Stettbach. Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck leitete sofort mit mehreren Streifen Fahndungsmaßnahmen am betroffenen Waldstück ein, wobei auch Mantrailerhunde der Rettungshundestaffel zum Einsatz kamen.

Da die mehrere Stunden andauernde Fahndung nach den beiden Männern keinen Erfolg hatte, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck Zeugen, die die beiden Männer, die möglicherweise als Anhalter unterwegs waren, um Hinweise unter Telefon 09722/9444-130).