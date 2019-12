Nach der BelÃ¤stigung der Freundin: Streit in Diskothek endet im Krankenhaus

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN – Am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Kissinger Straße. Ein 26-jähriger Besucher geriet mit einem 19-jährigen Mann in Streit, nachdem dieser seine Freundin belästigt hätte. Im Verlauf der daraus resultierenden Auseinandersetzung schlug der 19-jährige Tatverdächtige zu und verletzte den 26-jährigen Besucher und dessen Freund, der die Auseinandersetzung schlichten wollte.

Während der Freund einen Schlag auf die Nase erhielt, erlitt der 26-jährige eine Platzwunde am Auge. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus verbracht, wo seine Verletzung genäht werden musste. Sein Begleiter wurde trotz des Treffers auf die Nase nicht weiter verletzt. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch den Sicherheitsdienst festgehalten. Gegen ihn wird nun wegen zweifacher Körperverletzung ermittelt.