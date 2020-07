Nach der Brandstiftung an einem Streifenwagen sucht die Ermittlungskommission â€žBismarckturmâ€œ gezielt nach dem Mitteiler

Nach der Brandstiftung an einem Streifenwagen sucht die Ermittlungskommission „Bismarckturm“ gezielt nach dem Mitteiler

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Nach der Brandstiftung an einem Streifenwagen im Rahmen eines Einsatzes sucht die EKO „Bismarckturm“ nun insbesondere nach dem Zeugen, der den Beamten vor Ort den Brand am Freitagabend mitgeteilt hat. Für Hinweise aus der Bevölkerung ist weiterhin auch ein Medien-Upload-Portal eingerichtet.

Wie bereits berichtet, ist es am Freitagabend im Rahmen eines Einsatzes der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Bismarckturm zu einer Brandstiftung an einem

Streifenwagen gekommen. Das Übergreifen des Brandes auf das gesamte Fahrzeug konnte durch eine weitere Streife mit einem Feuerlöscher noch vor Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Ermittlungskommission „Bismarckturm“ nun nach dem Mann, der die Beamten vor Ort auf den Brand am Streifenwagen aufmerksam gemacht hat. Die Personalien des wichtigen Zeugen sind bislang nicht bekannt und er wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Die Sachbearbeiter hoffen darüber hinaus auch weiterhin auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und bitten Zeugen, die in der Nacht vor Ort Videoaufnahmen oder Fotos gemacht haben, der Polizei das Bildmaterial für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Hierfür ist weiterhin ein Medien-Upload-Portal eingerichtet unter medienupload-portal03.polizei.bayern.de

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter 0931/457-1732 entgegen.