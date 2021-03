Nach einem Auffahrunfall in der RhÃ¶nstraÃŸe wird ein silbergrauer VW Golf gesucht

SCHWEINFURT – Am Montag gegen 13.45 Uhr kam es in der Rhönstraße zu einem Auffahrunfall, der nach ersten Erkenntnissen durch einen bisher unbekannten Fahrer eines silbergrauen VW Golf verursacht wurde.

Zum Tatzeitpunkt fuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem grauen Opel Adam die Rhönstraße in Richtung Dittelbrunn entlang. Der gesuchte VW Golf fuhr unvermittelt von einer seitlichen Parkfläche rückwärts in die Fahrbahn ein und zwang die Geschädigte zu einer Vollbremsung um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine nachfolgende 42-jährige Fahrerin eines blauen Opel Corsa bemerkte die Gefahrenlage zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Geschädigten auf.

Der VW Golf fuhr kurz nach dem Unfall in Richtung Dittelbrunn davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Tatverdächtige hinterließ einen Unfallschaden von insgesamt 6000 Euro. Bei dem Unfall wurde die Geschädigte weiterhin leicht verletzt.

Fahrrad vor Studentenwohnheim entwendet

SCHWEINFURT – Von Samstagmittag bis Montagabend hatte der Geschädigte sein schwarz-grünes Herrenfahrrad der Marke Bergsteiger, Typ Kodiak im Wert von 150 Euro vor dem Studentenwohnheim in der Friedrich-Ebert-Straße geparkt. Ein angebrachtes Kettenschloss verhinderte nicht den Diebstahl durch einen bisher unbekannten Täter.

Fahrzeug auf Schotterparkplatz angefahren

SCHWEINFURT – Am Montag in der Zeit von 07.45 bis 16.05 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen Mini Cooper linksseitig von den dortigen Schranken auf einem Schotterparkplatz in der Söldnerstraße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam musste er einen frischen Unfallschaden am rechten vorderen Kotflügel und der Türe feststellen. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt und hinterließ einen Sachschaden von 2000 Euro.

Scheiben vom Einkaufswagenhäuschen der Firma Rewe eingeschlagen

EUERBACH – In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen schlug ein bisher unbekannter Täter mehrere Scheiben des Unterstellplatzes für die Einkaufswagen der Firma Rewe ein und verursachte so einen Schaden von 500 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.