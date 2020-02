Nach sexuellem Ãœbergriff im WÃ¼rzburger Ringpark: Polizei verhaftete einen volljÃ¤hrigen Afghanen

Teilen Facebook

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am frühen Silvestermorgen ist es im Ringpark zu einem sexuellen Übergriff auf eine 29-Jährige gekommen. Die Kriminalpolizei Würzburg sicherte umfangreiches Spurenmaterial, das inzwischen ausgewertet wurde. Anhand von DNA konnte nun ein dringend Tatverdächtiger identifiziert werden. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, war eine 29-Jährige an dem damaligen Dienstagmorgen im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs, als sie gegen 06.00 Uhr von einem zunächst Unbekannten mit anzüglichen Bemerkungen angesprochen wurde. Die Fußgängerin missachtete den Mann und lief weiter in Richtung Berliner Platz. Im Ringpark, gegenüber des dortigen Quellenbach-Parkhauses, kam es dann zu dem sexuellen Übergriff, bei dem die Geschädigte zu Boden gerissen und unsittlich im Intimbereich berührt wurde. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach versuchte der Täter auch, die Geschädigte gewaltsam zu entkleiden. Der Mann ergriff die Flucht, nachdem die Frau lautstark um Hilfe gerufen und sich vehement zur Wehr gesetzt hatte. Die 29-Jährige ging nach der Tat zu einer Bekannten und verständigte am Nachmittag die Polizei. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Da die Tat bei Bekanntwerden bereits Stunden zurücklag, war eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter nicht mehr erfolgsversprechend. Ein Schwerpunkt bei der kriminalpolizeilichen Ermittlungsarbeit lag daher bei der Suche nach Spuren, die der Täter verursacht haben könnte. So gelang es letztendlich, anhand eines DNA-Abgleichs einen dringend Tatverdächtigen zu identifizieren.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen volljährigen afghanischen Staatsangehörigen, der zuletzt in Würzburg wohnhaft war. Sein genaues Alter ist aktuell noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde gegen den Mann Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der versuchten Vergewaltigung erlassen.

Am Donnerstagnachmittag lokalisierten Kripobeamte den gesuchten Tatverdächtigen im Bereich des Barbarossaplatzes. Er wurde kurz vor 14.30 Uhr verhaftet und zur Dienststelle gebracht, wo er die Folgenacht in einem Haftraum verbrachte. Die Haftbefehlseröffnung erfolgte am Freitag durch den Ermittlungsrichter. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.