Nach Streit Brille beschädigt, abgewiesener Disco-Besucher bespuckt Security-Mitarbeiter

DITTELBRUNN – Am 21.05.2022, gegen 15:20 Uhr kam es in der Auenstraße in Dittelbrunn zu einer Sachbeschädigung nach einem verbalen Streit zwischen zwei Männern. Dabei wollte ein bislang unbekannter Täter sein Fahrrad im Hausflur unterstellen, was der Geschädigte jedoch nicht duldete, da dies nur für die Mieter des Hauses gestattet wäre.

Aufgrund dessen nahm der unbekannte Täter die Brille des Geschädigten, warf diese zu Boden und entfernte sich wieder. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Unfallflucht

SCHWEINFURT – In der Tatzeit vom 20.05.2022, 11:30 Uhr bis 20.05.2022, 12:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Alten Bahnhofstraße in Schweinfurt. Dort blieb ein Paketdienstfahrer beim Ausparken mit seinem Lieferfahrzeug an dem geparkten Pkw des Geschädigten hängen und zerkratzte dessen rechte Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Kennzeichen entwendet

SCHWEINFURT – In der Tatzeit vom 20.05.2022, 00:00 Uhr bis 21.05.2022, 23:59 Uhr wurde in der Alten Bahnhofstraße in Schweinfurt durch einen Zeugen festgestellt, dass die Kennzeichen seines Fahrzeugs an einem anderen Pkw montiert waren. Weiterhin bemerkte er, dass an weiteren Fahrzeugen die Kennzeichen komplett fehlten. Hierdurch entstand auch Sachschaden. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Pkw beschädigt

SCHWEINFURT – In der Tatzeit vom 21.05.2022, 03:00 Uhr bis 21.05.2022, 05:00 Uhr stellte ein Geschädigter seinen Pkw Golf GTE in der Friedrich-Rätzer-Straße in Schweinfurt ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an seinem gesamten Fahrzeug mehrere lange, teils tiefe Kratzer fest. Zudem wurde die Schutzhülle des rechten Außenspiegels entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000.- Euro. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Wodka gestohlen

SCHWEINFURT – Am 21.05.2022, um 19:55 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hauptbahnhofstraße in Schweinfurt. Dort wurde ein 39-Jähriger dabei beobachtet, wie er eine Flasche Wodka in seiner Hose versteckte und den Kassenbereich passierte ohne diese zu bezahlen. Gegen den Herrn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Pkw zerkratzt

SCHWEINFURT – In der Tatzeit vom 20.05.2022, 14:00 Uhr bis 21.05.2022, 18:00 Uhr ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem geparkten Ford Torneo. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8000.- Euro. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Unfallflucht

SCHWEINFURT – In der Tatzeit vom 21.05.2022, 19:45 Uhr bis 21.05.2022, 19:53 Uhr ereignete sich in der Carl-Benz-Straße in Schweinfurt eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte in o.g. Zeitraum seinen Pkw Opel Corsa auf dem Parkplatz einer Fast-Food Kette ab. Als er nach wenigen Minuten zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange und Kofferraumdeckels fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf schätzungsweise 2000.- Euro. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat hier die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Alkohol am Steuer

SCHWEINFURT – Am 22.05.2022, gg. 01:20 Uhr wurde ein 27-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem Fahrrad schlangenlinienartig die Gunnar-Wester-Straße in Schweinfurt entlang fuhr. Bei dem Herrn wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,2 Promille. Das hatte die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Blutentnahme auf hiesiger Dienststelle zur Folge. Gegen den Herrn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Security bespuckt

SCHWEINFURT – Am 22.05.2022, um 02:47 Uhr, wurde einem 18-Jährigen der Zutritt zu einer Diskothek in Schweinfurt durch einen dort beschäftigten Security verwehrt. Im Zuge einer anschließenden Streitigkeit beleidigte er das Personal und bespuckte es. Dem Besucher wurde anschließend ein Hausverbot erteilt. Zudem erhielt er neben einem Platzverweis durch die Polizei nun auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.

Alkohol am Steuer

SCHWEINFURT – Eine 26-Jährige wurde am 22.05.2022, gegen 04:30 Uhr in der Wirsingstraße in Schweinfurt mit ihrem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle wurde bei der jungen Dame deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Dame erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Hauseingangstüre beschädigt

SCHWEINFURT – Am 21.05.2022, gegen 22:35 Uhr, erging die Mitteilung des Geschädigten, dass mehrere Jugendliche an seiner Hauseingangstüre waren und gegen diese schlugen. Als der Geschädigte dann in Richtung seiner Türe lief, rannten die Jugendlichen davon. Diese konnten jedoch im weiteren Verlauf noch identifiziert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300.- Euro. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Alkohol am Steuer

GOCHSHEIM – Ein 18-jähriger Fahranfänger wurde am 22.05.2022 in Gochsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und gegen den Fahranfänger wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.