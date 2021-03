Nach verdÃ¤chtiger Beobachtung in Drogeriemarkt werden zwei mutmaÃŸliche WechselfallenbetrÃ¼ger festgenommen

GIEBELSTADT – Am Donnerstagabend ist eine Polizistin in Freizeit auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich in einem Drogeriemarkt sehr auffällig verhielten. Da sie eine Straftat vermutete, informierte sie sofort ihre Ochsenfurter Kollegen. Bei den nachfolgenden Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den Männern um Wechselfallenbetrüger handelt. Ihnen wird vorgeworfen, in einer Tankstelle Bargeld erbeutet zu haben.

Die Polizeibeamtin wurde erstmals in einem Drogeriemarkt in Giebelstadt auf die Beschuldigten aufmerksam. Da ihr die Vorgehensweise von Wechselfallenbetrüger bestens bekannt ist und sich die Männer unter anderem an der Kasse sehr verdächtig verhielten, informierte sie ihre Kollegen der Polizeiinspektion Ochsenfurt und ermöglichte dadurch eine Kontrolle im Bereich eines nahegelegenen Supermarktes.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren, die hohe Bargeldsummen bei sich hatten. Während den polizeilichen Maßnahmen ging bei der Polizei zufällig ein Hinweis über einen vollendeten Wechselfallenbetrug in einer Tankstelle in der Mergentheimer Straße ein. Zunächst Unbekannte hatten dort gegen 16.14 Uhr Geld wechseln lassen und dabei auf geschickte Weise 100 Euro erbeutet. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die beiden kontrollierten Personen zweifelsfrei als Tatverdächtige für diesen Fall identifiziert werden.

Gegen die Beschuldigten, von denen nur einer einen Wohnsitz in Deutschland hat, wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaften mussten die Männer zur Sicherung des Strafverfahrens einen Zustellungsbevollmächtigten benennen und eine vierstellige Summe hinterlegen. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide wieder auf freien Fuß. Im Zuge der noch andauernden Ermittlungen wird geprüft, ob den Männern noch weitere Straftaten in der Region nachgewiesen werden können.