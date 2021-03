Neues aus Bad Kissingen: â€žLost-Placeâ€œ-Besuch, Ladendiebstahl mit Taschenmesser und ein verbotener Frauenabend

BAD KISSINGEN – Am späten Samstagnachmittag löste eine Alarmanlage in einem leer stehenden Objekt in der Bismarckstraße einen Alarm aus, da sich dort zwei Personen unerlaubt Zutritt verschafft hatten und sich in dem Objekt aufhielten.

Nachdem im Objekt keine Personen mehr festzustellen waren, konnte die Polizei nach einer kurzen Fahndung das Pärchen im Nahbereich festnehmen. Die Täter erwarten nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Ladendiebstahl mit Taschenmesser

BAD KISSINGEN – Am Samstagnachmittag entwendete ein 78-jähriger Bad Kissinger zwei Waren in einem Lebensmittelmarkt Im Lindes. Er wurde dabei beobachtet und nach Verlassen des Kassenbereiches von einem Mitarbeiter angesprochen. Er flüchtete anschließend mit dem Fahrrad und konnte von einer Streife der PI Bad Kissingen festgestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnte das Diebesgut sowie ein Taschenmesser bei dem Mann aufgefunden werden. Ihm erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl mit Waffen.

Verbotener Frauenabend

BAD KISSINGEN – Durch einen Hinweis wurde eine Streife der Polizei Bad Kissingen auf einen verbotenes Treffen in Garitz aufmerksam. Bei der Kontrolle der Wohnung konnten insgesamt vier Frauen aus vier Haushalten festgestellt werden. Dies ist jedoch laut gültiger Corona-Verordnung verboten. Der Frauenabend wurde durch die Streife beendet. Alle vier erwartet nun eine Anzeige mit Bußgeld.