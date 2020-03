Opfer einer KÃ¶rperverletzung greift Polizeibeamte an, Wohnsitzlose geraten in heftigen Streit

Opfer einer Körperverletzung greift Polizeibeamte an, Wohnsitzlose geraten in heftigen Streit

WÜRZBURG – Am Montagabend, 16. März, wurde ein Mann am Würzburger Hauptbahnhof von einem anderen Mann angegriffen. Das Opfer suchte anschließend die Konfrontation mit der Bundespolizei.

Gegen 22:15 Uhr wurde die Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung in der Haupthalle informiert. Die alarmierten Kollegen trafen dort auf einen 24-Jährigen, der gerade einen 20-jährigen Mann im Schwitzkasten hatte und zu Boden drückte. Die Beamten trennten die beiden Streithähne und erkundigten sich zunächst nach dem Gesundheitszustand des stark alkoholisierten Opfers.

Während sich der 24-jährige Angreifer beruhigte, kippte die Stimmung beim 20-Jährigen. Er verhielt sich äußerst aggressiv und angriffslustig, weshalb er schließlich mit Handfesseln fixiert und zu Boden gebracht werden musste. Im weiteren Verlauf sperrte er sich vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und bespuckte die Beamten. Zur Dienststelle musste er teilweise getragen werden.

Eine dort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Nachdem er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbracht hatte, konnte er am Dienstagmorgen (17. März) die Dienststelle wieder verlassen.

Gegen die beiden Deutschen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, wobei sich der 20-jährige Mann zusätzlich wegen des Angriffs auf die Polizeibeamten verantworten muss.

Wohnsitzlose geraten in heftigen Streit

WÜRZBURG – Ebenfalls am Montagabend endete ein Streit zwischen zwei Wohnsitzlosen am Würzburger Hauptbahnhof mit einer Körperverletzung.

Gegen 20:40 Uhr gerieten zwei deutsche Wohnsitzlose am Eingang zur Haupthalle in Streit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung drückte ein 37-Jähriger seinem Kontrahenten eine glühende Zigarette ins Gesicht und bespuckte ihn anschließend. Eine Streife der Bundespolizei beobachtete das Geschehen und schritt sofort ein. Der 51-jährige Geschädigte wurde leicht an der Wange verletzt. Der Täter, der einen Hund mit sich führte, wurde zur Dienststelle verbracht.

Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 51-jährige Wohnsitzlose die Dienststelle wieder verlassen, jedoch nicht Richtung Hauptbahnhof. Für diesen erhielt er einen Platzverweis.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Kellerabteilaufbrecher wird überrascht

SCHWEINFURT – Dank der Aufmerksamkeit zweier Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Florian-Geyer-Straße konnte am späten Montagabend ein Kellerabteilaufbrecher identifiziert werden. In diesem Zusammenhang überprüft der zuständige Sachbearbeiter des Ermittlungsdienstes jetzt, ob der Amtsbekannte auch noch für weitere gleichgelagerte Fälle in der Vergangenheit in Frage kommt.

Gegen 21.15 Uhr befanden sich die beiden Zeugen in ihrer Wohnung, als sie auf einmal durch Geräusche aus dem Keller aufgeschreckt wurden. Als der Mann sich daraufhin sofort in den Keller aufmachte, konnte er den Täter auf frischer Tat ertappen. Der stand nämlich ganz überrascht ob des unerwarteten Besuches vor der aufgebrochenen Kellertür.

Obwohl er ihn aufzuhalten versuchte, gelang es dem Täter zu fliehen. Über einen weiteren mittlerweile am Tatort eingetroffenen Hausmitbewohner, der das Gerangel zwischen den beiden Männern noch mitbekam, konnte ein erster Hinweis auf den Unbekannten in Erfahrung gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem amtsbekannten 32-jährigen Schweinfurter.

Beute machte der Täter an diesem Abend keine, der Schaden an der Kellertür wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Taschendiebstahl

SCHWEINFURT – Während seines Aufenthaltes am Schweinfurter Skater Park unterhalb des Paul-Rummert-Rings sind einem Schüler dessen Apple Kopfhörer gestohlen worden.

Zwischen 18 und 19 Uhr drehte der Jugendliche am Montag seine Runden auf dem „Spielplatz“. Leichtsinnigerweise legte er seine Tasche unbeaufsichtigt auf eine der Rampen ab. Daraus stahl ein Unbekannter die Kopfhörer im Wert von rund 180 Euro.

Unfallflucht mit einem erheblichen Blechschaden

SCHWEINFURT – Auf bis zu 8000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einer Unfallflucht durch den noch unbekannten Verursacher angerichtet worden ist.

Im Zeitraum zwischen 9.15 und 11.15 Uhr parkte am Montag in der Uferstraße gegenüber dem SKF Parkplatz ein schwarzer 3er BMW.

Als der Fahrer zum Auto zurückkam, musste er eine erhebliche Beschädigung daran erkennen. Beinahe die gesamte linke Fahrzeugseite war verkratzt und die vordere Stoßstange aus der Halterung gerissen.

Hinweise zum Verursacher beziehungsweise seinem Fahrzeug liegen im bisherigen Verfahrensstand noch nicht vor.

Zwei Wildunfälle am Montagmorgen

Beinahe zeitgleich um 5.50 Uhr ereigneten sich am frühen Montagmorgen zwei Wildunfälle im Landkreisgebiet.

WALDSACHSEN / ABERSFELD – In einem Fall war ein Audi Q5 Lenker auf der Bundesstraße 303 zwischen Waldsachsen und Abersfeld unterwegs. Als plötzlich ein Reh von rechts nach links die Straße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß. Das schwerverletzte Wildtier musste später vom Jagdpächter von seinem Leid erlöst werden. Der Blechschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

GRAFENRHEINFELD / SCHWEBHEIM – Im anderen Fall war ein Toyota Corolla Fahrer auf der Kreisstraße 3, vom „Flugplatzkreisel“ her kommend in Richtung Grafenrheinfeld unterwegs. Bei dem folgenden Wildwechsel kam es zu einem seitlichen Zusammenprall mit einem Reh. Der Schaden hier wird auf etwa 1500 Euro beziffert.

Einbruch ohne Beute

NIEDERWERRN – In das leerstehende Gebäude einer ehemaligen Pizzeria in der Friedrich-Ebert-Straße wurde über das vergangene Wochenende versucht einzubrechen. Dabei ist ein Sachschaden von zirka 300 Euro entstanden.

Im Zeitraum vom Donnerstagnachmittag bis zur Feststellung an diesem Montagnachmittag versuchte sich der Unbekannte an der Eingangstür beziehungsweise einem Fenster. Es gelang ihm dann anscheinend irgendwie in das Gebäude vorzudringen, wovon am Montagnachmittag drei offene Fenster zeugten. Da es im Innern jedoch nichts zu holen gab, musste der Einbrecher ohne Beute wieder abziehen.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Zigarettenautomat aufgebrochen

OBERSCHWARZACH – In der Zeit vom 05. bis 13.03.2020 wurde von bisher unbekanntem Täter in der Hauptstraße an einem Zigarettenautomat der Kartenleser eingeschlagen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 350 Euro.

Was der Täter an Diebesgut erbeutet hat, ist bisher noch nicht bekannt. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.

Wildunfall

DONNERSDORF – Montagnacht befuhr ein PKW-Fahrer die Staatsstraße von Donnersdorf in Richtung Traustadt. Hierbei kam es zum Unfall mit einem Hasen. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

Fahrrad-Unfall

GRETTSTADT – Montagabend fuhr ein 14jähriger Junge mit dem Fahrrad auf dem Gehweg und blieb an einer Straßenleuchte mit Reklame in der Gochsheimer Straße hängen. Der Schüler verletzte sich augenscheinlich leicht am Arm und wurde ins Krankenhaus verbracht.

Sachbeschädigung

GEROLHOFEN – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Steingrabenstraße von bisher unbekanntem Täter eine Fensterscheibe zerstört. Schaden ca. 100 Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.