Pfanne auf Herd fÃ¤ngt Feuer: Hausbewohner in Krautheim bei Volkach leicht verletzt

KRAUTHEIM BEI VOLKACH – Mit leichten Verletzungen wurde ein 59-jähriger Hausbewohner in eine Klinik eingeliefert, nachdem eine Pfanne auf seinem Herd einen Brand ausgelöst hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige zehntausend Euro.

Gegen 13:40 Uhr erreichte das Polizeipräsidium Unterfranken der Notruf aus der Landstraße in Krautheim. Ein Passant war auf Rauch aufmerksam geworden, der aus dem Erdgeschoss eines Wohnhauses ins Freie drang.

Rasch waren in der Folge Streifen der Kitzinger Polizei und Einsatzkräfte der örtlichen freiwilligen Feuerwehren vor Ort. Letztere hatten den Brand, der in der Küche des Wohnhauses vermutlich aufgrund einer auf dem Herd vergessenen Pfanne ausgelöst worden war, zügig im Griff und gegen 14:20 Uhr gelöscht.

Der 59-jährige Bewohner erlitt leichte Verletzung und wurde vom Rettungsdienst, nach einer notärztlichen Versorgung, in eine Klinik eingeliefert.

Hier noch der Bericht von Moritz Hornung, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Volkach

Zu einem Wohnhausbrand wurde am Sonntagmittag gegen 13:40 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften nach Krautheim in die Landstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Erdgeschoss im Vollbrand, Flammen schlugen aus den Fenstern und aus den Dachziegeln war eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die örtlich zuständige Feuerwehr Krautheim baute umgehend eine Wasserversorgung auf und begann mit einem Außenangriff. Der Hausbewohner konnte sich zwar selbst aus dem Haus retten, wurde aber mit einem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Trupp der Volkacher Wehr ging mit Atemschutz sofort in das Gebäude vor. Das Erdgeschoss stand vollständig in Flammen. Decke, Holzständerwände, Innentüren und Mobiliar brannten lichterloh. Parallel zum Innenangriff wurde mit einem Hochleistungslüfter der Rauch aus dem Gebäude gedrückt, um das Vorgehen des Atemschutztrupps zu erleichtern. Bereits nach gut 20 Minuten konnte der Atemschutztrupp „Feuer aus“ melden.

Um Glutnester zu suchen bzw. abzulöschen gingen anschließend weitere Trupps der eingesetzten Feuerwehren, ebenfalls unter Atemschutz, mit Wärmebildkameras in das Objekt vor. Die Teleskoprettungsbühne der Volkacher Feuerwehr wurde währenddessen im Innenhof in Stellung gebracht, die Drehleiter der Feuerwehr Gerolzhofen auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses, um im Zweifelsfall von beiden Seiten den Dachstuhl erreichen zu können.

Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Aufräumarbeiten und die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft zog sich noch bis in die Abendstunden hin. Dem schnellen und professionellem Handeln aller beteiligten Wehren ist es zu verdanken, dass sich der Brand nicht durch die Zwischendecke auf das restliche Wohnhaus ausbreiten konnte.

Ingesamt waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Krautheim, Gaibach, Volkach und Gerolzhofen, sowie die Atemschutzwerkstatt des Landkreises Kitzingen, im Einsatz. Seitens der Volkacher Feuerwehren waren 6 Fahrzeuge vor Ort. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.