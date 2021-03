Pflanzendieb am Berliner Platz, Geldbeutel-Klau aus offenem Pkw und zwei Unfallfluchten

SCHWEINFURT – In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen entwendete ein bisher unbekannter Täter mehrere Pflanzen vor dem Bistro Schwalbennest am Berliner Platz im Stadtteil Bergl im Wert von 50 Euro.

Unfallfluchten

SCHWEINFURT – Am Mittwoch in der Zeit von 12.00 bis 13.20 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen Mercedes Benz ordnungsgemäß in der Neutorstraße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam war die hintere linke Seite der Stoßstange durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

SCHWEINFURT – In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochfrüh beschädigte der gesuchte Verkehrsteilnehmer einen Baum in der Londonstraße, der aufgrund der massiven Beschädigung durch den Verkehrsunfall im Anschluss gefällt werden musste. Der Schaden wird auf 1000 Euro beziffert.

Geldbeutel aus offenem Pkw entwendet

EUERBACH – Am Dienstag in der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr parkte die Geschädigte ihren grauen Dacia Sandero und verließ ihr Fahrzeug An den Schwalgen ohne dieses zu versperren. Als sie zurückkehrte musste sie das Fehlen ihres roten Geldbeutels feststellen. In diesem befand sich neben diversen Scheckkarten und Ausweispapieren auch ein zweistelliger Geldbetrag.

Türe eingedrückt, Verursacher unbekannt

SENNFELD – In der Zeit von Dienstabend bis Mittwochfrüh parkte die Geschädigte ihren grauen Mercedes Benz am rechten Fahrbahnrand der Hermann-Schumann-Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass die hintere Türe der Fahrerseite durch einen Unfallschaden eingedrückt wurde. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt und einen Schaden von 2000 Euro hinterlassen.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahrrad entwendet

GEROLZHOFEN – Vom Schulgelände in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße wurde am vergangenen Mittwoch, zwischen 12:50 und 15:00 Uhr ein Herren-Mountainbike, rot/schwarz, durch einen unbekannten Täter entwendet. Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades an die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400.

Motorradfahrer verletzt

GEROLZHOFEN – Am Mittwochnachmittag, gegen 18:00 Uhr, kam es kurz nach Gerolzhofen in Richtung Mönchstockheim zu einem Unfall. Als ein BMW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste,

erkannte der unmittelbar dahinter fahrende Zweiradfahrer dies zu spät und krachte ins das Heck des Pkw. Der Motorradfahrer kam zu Fall und schlug im Straßengraben auf. Nach der Erstversorgung durch das BRK wurde er mit Prellungen und Schürfwunden ins Krankenhaus nach Gerolzhofen gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 9000 €.

Wildunfall

SULZHEIM – In der Nacht zum Donnerstag befuhr ein Autofahrer die Strecke zwischen Grettstadt und Sulzheim, als kurz nach Ortsende mehrere Rehe die Fahrbahn querten und eins frontal vom Pkw erfasst wurde. Es blieb schwerverletzt liegen und musste erlöst werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 €.