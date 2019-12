PlÃ¤tzchen zur Weihnachtszeit klauen? Das geht ja gar nicht! Und zu viel Alkohol ist auch blÃ¶de!

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN – Am Freitagabend hielt sich ein Gast vor dem Gemeindehaus in Bad Kissingen in der Maxstraße auf, als ein 18-jähriger Mann hinzukam. Dieser verhielt sich von vornherein provozierend und wollte gar die Plätzchendose des 22-jährigen Mannes an sich nehmen.

Als dieser dies verhinderte, schlug der 18-Jährige im anschließenden Streit grundlos auf den 22-Jährigen ein und beleidigte diesen. Für die Plätzchendose hatte der 18-Jährige gar kein Interesse mehr. Nur mit Mühe konnte der 18-Jährige von dem Geschädigten getrennt werden.

Nachdem der 18-Jährige sich von dem Tatort entfernt hatte, fuhr eine Polizeistreife vorbei und wurde darauf angesprochen. Der Täter konnte in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, versuchten Diebstahl und Beleidigung.

Beim Ausgehen über die Stränge geschlagen

BAD KISSINGEN – Für eine 17-Jährige endete die Diskonacht in der Notaufnahme. Die junge Dame hatte sich unerlaubter Weise nach Mitternacht in der Diskothek aufgehalten und dort so viel Alkohol konsumiert, dass sie bewusstlos wurde. Durch den Sicherheitsdienst wurde der Rettungswagen verständigt und ins Krankenhaus gefahren. Die Erziehungsberechtigte wurde informiert.