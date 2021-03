Polizei sucht Zeugen: Unbekannte steigen Ã¼ber das Dach in einen Sennfelder Supermarkt ein

SENNFELD – Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Supermarkt eingestiegen. Mit mehreren tausend Euro Bargeld konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind die Täter zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 05.40 Uhr, an der Gebäuderückseite über das Dach in den Supermarkt in der Schweinfurter Straße eingestiegen. Die Unbekannten durchsuchten in der Folge die dortigen Büroräume und flüchteten schließlich mit mehreren tausend Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.

Audi R8 verkratzt, 15.000 Euro Schaden

SCHWEINFURT – In der Mittwochnacht auf Donnerstag in der Zeit von 23.00 bis 02.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen weißen Audi R8 auf dem dortigen Schotterparkplatz im Fischerrain. Als er zu Hause angekommen war bemerkte er in seiner Garage dass das Fahrzeug von allen Seiten verkratzt worden war. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Autokennzeichen entwendet

SCHWEINFURT – Von Mittwochabend bis Donnerstagmittag parkte der Geschädigte seinen Mercedes E220 CDI auf einem Parkplatz vor seinem Wohnanwesen in der Elsa-Brandström-Straße. Als er wieder nach dem Fahrzeug sah konnte er feststellen, dass das hintere amtliche Kennzeichen mit der Halterung entwendet worden war.

Fahrrad aus Carport entwendet

NIEDERWERRN – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendete ein bisher unbekannter Täter ein graues Herrenmountainbike der Marke Focus, Typ Wasgo, das im Carport in der Friedrichstraße abgestellt worden war. Das Fahrrad hatte einen Zeitwert von 100 Euro.

Geldbeutel beim Ausladen des Einkaufs entwendet

GELDERSHEIM – Bereits am Samstag wurde einer 66-jährigen Frau der Geldbeutel aus ihrem offen stehenden Fahrzeug in der Schützenstraße entwendet. Hierbei nutzte der unbekannte Täter aus, dass die Geschädigte in dieser Zeit ihren Einkauf auslud und ihren Geldbeutel unbeobachtet ließ. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.