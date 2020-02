Polizeibeamter rettet Traktorfahrer das Leben und bekommt dafÃ¼r Karten fÃ¼r die Fastnacht in Franken und das Goldene Lebensretterherz

Teilen Facebook

VEITSHÖCHHEIM / GROSSOSTHEIM – Nachdem Polizeihauptmeister (PHM) Sebastian Grund im November 2019 in seiner Freizeit bei einem schweren Verkehrsunfall Erste Hilfe leistete und einem Traktorfahrer dabei das Leben rettete, überraschte ihn die unterfränkische Polizei und der Bayerische Rundfunk am Freitagvormittag mit einem ganz besonderen Dankeschön.

Wie bereits berichtet, war an jenem Freitagabend im November 2019 ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer aus unklarer Ursache auf einer Staatsstraße bei Großostheim auf einen vor ihm fahrenden Oldtimer-Traktor, Baujahr 1966, aufgefahren. Der Traktor überschlug sich mehrmals und kam letztlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 42-Jährige wurde vom Sitz des Traktors geschleudert und kam verletzt auf der angrenzenden Wiese zum Liegen.

Nachdem der Motor des historischen Gefährts durch den Unfall und Überschlag sich nicht abschaltete, fuhr der Traktor selbständig im Standgas ohne Fahrer auf der Wiese weiter. Hierbei bestand die akute Gefahr, dass dieser den immer noch am Boden liegenden Fahrer überrollt. Der 31-jährige Polizist, PHM Sebastian Grund, Angehöriger der Polizeiinspektion Aschaffenburg, erkannte die Gefahr des selbständigen Traktors, sprang auf diesen auf und konnte ihn gerade noch rechtzeitig stoppen. Hierbei verletzte er sich selbst auch noch leicht.

Mit der Idee, den Lebensretter zu überraschen, kam der Bayerische Rundfunk auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums zu und so kam es, dass dem Lebensretter als Anerkennung zwei Karten für die Kult-Veranstaltung „Fastnacht in Franken“ überreicht werden konnten.

Am Freitagvormittag fand die Übergabe der Karten in Veitshöchheim in den Mainfrankensälen statt, wo bereits die Aufbauarbeiten für die Sendung in vollem Gange waren. Im Rahmen der Übergabe der Eintrittskarten auf der Bühne der Halle würdigte auch Polizeipräsident Gerhard Kallert nochmals das vorbildliche Verhalten seines Mitarbeiters. Aus den Händen des Personalratsvorsitzenden Christian Schulz und im Beisein des Personalratskollegen Hubert Froesch erhielt PHM Sebastian Grund das Goldene Lebensretterherz des unterfränkischen Personalrats.

Auf dem Bild: (Foto: Polizei) – von links nach rechts: Personalrat Hubert Froesch, Personalratsvorsitzender Christian Schulz, Polizeipräsident Gerhard Kallert, Präsident der Fastnacht in Franken Marco Anderlik, Polizeihauptmeister Sebastian Grund, Ehrenpräsident und künstlerischer Leiter Fastnacht in Franken Bernhard Schlereth, stv. Studioleiter BR Franken Norbert Küber, Redakteur BR Fastnacht in Franken Rüdiger Baumann.