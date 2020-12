Polizeieinsatz am Bergl wegen einer unerlaubten Party: NatÃ¼rlich wurden die Beamten beleidigt…

Polizeieinsatz am Bergl wegen einer unerlaubten Party: Natürlich wurden die Beamten beleidigt…

SCHWEINFURT – Zu einer unerlaubten Party mit mehreren Personen ist es am Samstag in einer Privatwohnung, in der Oskar-von-Miller-Straße gekommen. Während des Polizeieinsatzes kam es zu Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten.

Aufgrund einer Beschwerde über die gestörte Nachtruhe der Nachbarn wurden Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt, gegen 00:15 Uhr, bei einer privaten Feier in einem Wohnanwesen tätig. Bei der Kontrolle der anwesenden Personen, welche im Alter zwischen 20 und 28 Jahren waren, wurde hierbei festgestellt, dass sich die Partygäste aus mehr als den zwei erlaubten Haushalten zusammensetzten und auch nicht dem engsten Familienkreis angehörten.

Aus diesem Grund wurde die Feier durch die Beamten aufgelöst. Dies missfiel einem 26-jährigen Gast offenkundig stark, sodass dieser zwei Polizisten mehrfach unflätig beleidigte.

Gegen die anwesenden Personen wurden Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt. Den 26-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen Beleidigung.