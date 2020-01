Polizeifahrzeug wird bei einem Verkehrsunfall stark beschÃ¤digt, die Insassen bleiben zum GlÃ¼ck unverletzt

Teilen Facebook

Twitter

OSTHEIM VOR DER RHÖN – Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Streifenwagen der Polizei stark beschädigt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Gegen 15.20 Uhr war einer uniformierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Mellrichstadt ein dunkler Hyundai aufgefallen, der mit hoher Geschwindigkeit in der Willmarser Straße unterwegs war. Da sich der Fahrer auffällig sein Gesicht verdeckte, wendeten die Beamten, um den Pkw einer Kontrolle zu unterziehen. Der Hyundai bog daraufhin links in den Sulzweg ab und erhöhte deutlich die Geschwindigkeit.

Die Streifenbesatzung versuchte in der Folge, zu dem Fahrzeug aufzuschließen. Beim Rechtsabbiegen in den Senselweg verlor der Polizeibeamte am Steuer jedoch die Kontrolle über das Dienstfahrzeug. Der BMW prallte gegen ein Verkehrszeichen, eine Gartenmauer und einen angrenzenden Zaun.

Neben der Front des Streifenwagens wurden auch die Gartenmauer und der Zaun beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen insgesamt im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Nähere Hinweise zu dem dunklen Hyundai bzw. zu der Person am Steuer liegen bislang noch nicht vor. Wer in diesem Zusammenhang möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09722/9444-0 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Foto: Archiv (es hat nichts mit dem Unfall zu tun)