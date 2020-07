Polizeiinspektion Gerolzhofen gerÃ¤umt: Mann gibt vermeintliche Handgranate bei der Dienststelle ab

GEROLZHOFEN – Nachdem ein Mann am Freitagmittag bei der örtlichen Dienststelle eine zuvor aufgefundene Handgranate abgeben wollte, musste das Gebäude kurzfristig geräumt werden. Spezialisten des Landeskriminalamtes begaben sich vor Ort, um den Gegenstand zu untersuchen. Es handelte sich glücklicherweise um eine Übungsgranate, von welcher zu keiner Zeit eine Gefahr ausgegangen ist.

Für einen Großeinsatz im Dienstgebäude der Polizeiinspektion Gerolzhofen sorgte am Freitagmittag ein Mann, der kurz zuvor in einem Altglascontainer eine vermeintliche Handgranate aufgefunden hatte. Der Finder brachte den Fundgegenstand zur Dienststelle in der Dreimühlenstraße und wollte diesen dort abgeben. Nach einer ersten Einschätzung vor Ort wurde, insbesondere auf Grund des unklaren Zustandes der Handgranate, das Gebäude geräumt sowie die davor verlaufende Straße weiträumig abgesperrt.

Die Polizeiinspektion Gerolzhofen war in der Folge weiterhin sowohl telefonisch als auch persönlich eingeschränkt für die Bevölkerung erreichbar.

Bei einer Überprüfung des oben genannten Altglascontainers im Bereich des Friedhofs konnten noch zwei weitere ähnliche Handgranaten aufgefunden werden, woraufhin auch der dortige Bereich abgesperrt worden ist.

Die drei aufgefundenen Handgranaten konnte letztendlich, gegen 14:30 Uhr, durch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes in Augenschein genommen werden. Es handelte sich in allen Fällen um Übungsgranaten, von denen glücklicherweise zu keinem Zeitpunkt eine keine Gefahr ausging.

Die Dienststelle konnte ihren Betrieb anschließend wieder uneingeschränkt fortführen. Für die Bürgerinnen und Bürger von Gerolzhofen bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung.

Das Polizeipräsidium Unterfranken weist beim Auffinden von gefährlichen Gegenständen ausdrücklich daraufhin:

· Verständigen den Polizeinotruf 110 und belassen Sie den Gegenstand an Ort und Stelle!

· Berühren oder bewegen Sie den Gegenstand nach Möglichkeit nicht!

· Bringen Sie in keinem Fall aufgefundene Munition oder gefährliche Gegenstände zu einer Polizeidienststelle!Sie gefährden hierdurch sich selbst und Unbeteiligte