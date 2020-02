RÃ¤uberischer Ladendiebstahl in Bad Kissingen: 59 Jahre alte TÃ¤terin konnte aber gefasst werden

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN – Am Freitagvormittag teilte eine Zeugin der Polizei Bad Kissingen ein Handgemenge in einem Bekleidungsgeschäft in der Unteren Marktstraße mit. Wie sich dann bei der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, hatte eine 59-jährige Frau eine Jeansjacke in ihre mitgeführte Tasche gepackt und wollte den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Einer aufmerksamen Verkäuferin kam das Verhalten der Frau verdächtig vor, weshalb sie diese aufhielt und in ihre Tasche schauen wollte. Dies versuchte die 59-jährige jedoch mit Gewalt zu verhindern, weshalb es zu einem Gerangel kam. Hier bei zog sich die Verkäuferin sogar leichte Verletzungen an der Hand zu. Die Ladendiebin flüchtete anschließend noch ins Treppenhaus, wo sie dann durch die Polizeibeamten aufgegriffen wurde.

Wie sich herausstellte, hatte sie in ihrer Tasche weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften im Gesamtwert von 900 Euro. Das Diebesgut konnte im Anschluss in die Läden zurückgebracht werden. Gegen die Dame wird nun wegen Räuberischen Diebstahls und Ladendiebstahls ermittelt.

Diebstahl einer Jacke

Am Freitagmittag wurde der PI Bad Kissingen ein weiterer Ladendiebstahl mitgeteilt, der sich jedoch bereits am Montagnachmittag, 27.01.2020, gegen 15.30 Uhr, ereignet hatte. Ein unbekannter Täter/in hatte vom Außenständer eines Bekleidungsgeschäftes in der Unteren Marktstraße 7 einen braunen Damenblazer im Wert von 80 Euro entwendet. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Hinweise unter Tel. 0971/7149-0.

Gegen Gartenzaun gefahren und abgehauen

DINGOLSHAUSEN – In Dingolshausen fuhr ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer in der Zeit vom 31.01.2020, 13.00 Uhr bis 16.15 Uhr, in der Friedenstraße 11 gegen den Metallzaun und fuhr weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das ca. 250 cm lange Zaunelement wurde nach innen zum Garten hin verbogen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden eingeleitet. Zeugenhinweise werden bei der PI Gerolzhofen entgegen genommen.

Gegen Fahrpersonalrecht verstoßen

SULZHEIM – Eine uniformierte Streife der PI Gerolzhofen kontrollierte am 31.01.2020 um 11.20 Uhr einen Kleintransporter mit tschechischer Zulassung auf der B 286, Höhe Sulzheim. Bei der ganzheitlichen Kontrolle konnte der 29-jährige Fahrzeugführer die Kontrollblätter des Tachographen für die Vortage nicht aushändigen, er hatte sie nicht dabei. Das Bußgeldverfahren nach dem Fahrpersonalrecht wurde gegen ihn sowie gegen den Arbeitgeber eingeleitet.