Randalierer in der Notaufnahme des Krankenhauses: Angriff auf SanitÃ¤ter und Krankenpfleger

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Am Samstagmorgen randalierte ein betrunkener Schweinfurter in der Notaufnahme des Krankenhauses in der Gustav-Adolf-Straße. Der 55-jährige war aufgrund eines alkoholbedingten Sturzes vom Rettungswagen zur medizinischen Versorgung dorthin gebracht worden.

Als ein Rettungssanitäter ihn von der Trage aufs Bett helfen wollte, verdrehte der Beschuldigte dem Helfenden zunächst das Handgelenk und schlug dann auch noch einem Krankenpfleger mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Geschädigten erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Bei dem Randalierer wurde durch die hinzugerufene Polizei ein Alkotest gemacht. Er hatte knapp 2,5 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf ein Mitglied des Rettungsdienstes im Einsatz.

Unfall mit Sachschaden

SCHWEINFURT – Am Freitag in den späten Abendstunden verlor ein 20-jähriger Pkw-Fahrer im Kreisverkehr in der Amsterdamstraße die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw auf. Bei dem Zusammentsoß entstand ein Sachschaden von insgesamt 3000,00 Euro. Glücklicherweise blieb der Unfallfahrer unverletzt.

Verkehrsunfallflucht

SCHWEINFURT – Eine unangenehme Überraschung erlebte die Besitzerin eines schwarzen VW am Freitagnachmittag, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte: Ein Unbekannter hatte in der Zeit von 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr die Stoßstange vorne rechts am Pkw beschädigt. Offensichtlich stieß ein rangierendes Auto auf dem Parkplatz gegen die Stoßstange und verkratzte diese. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Peter-Krammer-Straße geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro zu kümmern.

Ladendiebstahl

SCHWEINFURT – Am Freitagmorgen entwendete ein 33-jähriger Schweinfurter eine Flasche Wodka im Wert von 4,99 Euro aus einem Supermarkt in der Manggasse.

Getankt und Weggefahren

SCHWEINFURT – Bereits am Donnerstag gegen 16:40 Uhr tankte eine bislang unbekannte männliche Person bei der Tankstelle in der Straßburgstraße einen grauen Honda Logo für knapp 45 Euro. Der Mann fuhr davon, ohne die Tankschuld zu begleichen. Bei der Überprüfung der Überwachungsvideos der Tankstelle musste zudem noch festgestellt werden, dass am Kennzeichen des Honda eine Ziffer verfälscht worden war. Offensichtlich wollte der Mann hierdurch verhindern, dass sein Kennzeichen erkannt wird.

Handy geklaut

DITTELBRUNN – Am Freitag zwischen 19 Uhr und 20 Uhr wurde ein Samsung-Handy im Wert von 499 Euro aus der Umkleide des Marienbachzentrums in Dittelbrunn entwendet. Der bislang unbekannte Täter klaute das Smartphone während des laufenden Jugendfußballturniers.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.