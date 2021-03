Raserin erwischt: 21-JÃ¤hrige fuhr mit unfassbaren 125 km/h durch die HauptbahnhofstraÃŸe

SCHWEINFURT – Am Donnerstag gegen 22.15 Uhr führte die Polizeiinspektion Schweinfurt eine Lasermessung an der Hauptbahnhofstraße in der Innenstadt durch, als ihr eine 21-jährige Schweinfurterin mit ihrem grauen Mercedes CLA mit über 125 km/h gemessen ins Netz ging.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich die Fahrerin unbeeindruckt von der anstehenden Strafe und machte keine Anstalten, ihr Fehlverhalten in Zukunft zu ändern.

Bei dieser Geschwindigkeit ist eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer nicht auszuschließen. Hiermit werden andere Verkehrsteilnehmer gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt zu melden insofern sie die Fahrweise des genannten Fahrzeuges beobachten konnten oder sogar von diesem gefährdet wurden.