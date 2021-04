RauschgiftkriminalitÃ¤t: Flucht vor Kontrolle gescheitert, Joint weggeorfen

SCHWEINFURT – Gegen 16:05 Uhr wurden am Paul-Rummert-Ring zwei, wie sich später herausstellte Brüder, einer Kontrolle durch Beamte der Bereitschaftspolizei unterzogen. Die beiden jungen Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, versuchten zunächst dieser Kontrolle durch Flucht zu entgehen. Hierzu nutzten sie ihre Fahrräder.

Sie konnten aber nach kurzer Zeit eingeholt und gestoppt werden. Grund zur Flucht waren wohl die Betäubungsmittel, die beide einstecken hatten. Dies waren zwar nur Kleinstmengen, allerdings stellt der Besitz trotzdem je ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz dar.







Joint weggeworfen

SCHWEINFURT – Am Georg-Wichtermann-Platz wurde um 18:30 Uhr ein 16-Jähriger dabei beobachtet, wie er offensichtlich eine selbstgedrehte Zigarette rauchte. Als er die Beamten, die sich ihm näherten bemerkte, schmiss er diese eilig davon. Der Verdacht auf einen Joint erhärtete sich bei der Überprüfung durch die Beamten. Im Beisein der hinzugerufenen Eltern, wurde er zu dem Betäubungsmittelverstoß vernommen. Er wurde danach aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen und konnte mit den Eltern nach Hause zurückkehren.

Sachbeschädigungen

SCHWEINFURT – Mittels eines unbekannten Gegenstandes, ist von Donnerstag auf Freitag (19:00 – 12:00 Uhr) ein geparkter roter Ford Focus durch einen nicht bekannten Täter verkratzt worden. An dem in der Anna-Weichsel-Straße abgestellten Pkw entstand so für ca. 2000 Euro Sachschaden.

SCHWEINFURT – In der Josef-Werner-Straße auf Höhe der Hausnummer 2 wurde ein Stromverteilerkasten stark beschädigt worden. Der Notdienst der Stadtwerke Schweinfurt musste den Schaden und die Auswirkungen (Stromausfall) beseitigen. Zuvor waren drei Jugendliche an dem Kasten gesehen worden, inwieweit diese mit der Beschädigung zu tun hatten, muss noch geklärt werden. Zeugen, die die Jugendlichen kennen oder gar die Beschädigung mitbekommen haben, möchten sich mit Polizei in Verbindung setzen

