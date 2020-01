Reichlich Restalkohol wurde einem Pkw-Fahrer zum VerhÃ¤ngnis – immerhin wÃ¼nschte er freundlich â€žein frohes neues Jahrâ€œ

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN – Am Sonntagmittag, gegen 14.00 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Bad Kissingen auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam, der den beiden Beamten im Rahmen einer anderen Verkehrskontrolle freundlich „ein frohes neues Jahr“ wünschte.

Der 30-Jährige hielt mit seinem Fahrzeug bei den Polizeibeamten und sprach diese an. Da bei dem jungen Mann jedoch starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden konnte, wurde dieser zum Alcotest „gebeten“, welcher einen stattlichen Wert von 1,44 Promille Atemalkoholkonzentration ergab.

Der Pkw-Lenker räumte ein, dass er bis gegen 6 Uhr früh reichlich Alkohol konsumierte. Dieser Umstand war ihm zum Kontrollzeitpunkt wohl nicht mehr bewusst, bzw. entfallen. Die obligatorische Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde durch Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels unterbunden.

Verkehrsgeschehen

MICHELAU – Am Samstagmittag wollte eine 59-Jährige mit ihrem VW Polo aus einem Grundstück in die Hauptstraße einfahren und übersah dabei einen 33-jährigen BMW-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße in Richtung Gerolzhofen befuhr. Es kam folglich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Sonstiges

GEROLZHOFEN – Im Zeitraum vom 30.12.19 bis 03.01.20 wurden am Nebengebäude des Jugendhauses in der Bahnhofstraße die Vorhängeschlösser mehrerer Lagerräume von einem bisher Unbekannten aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09832/940-0 entgegen.

Wildunfälle

GRETTSTADT – Am Sonntagabend erfasste der Fahrer eines Audi, der die Staatsstraße zwischen Grettstadt und Gochsheim befuhr, einen Hasen. Bei dem Unfall wurde die Stoßstange des Pkw beschädigt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

SULZHEIM – In den frühen Morgenstunden des Dreikönigstages wurde auf der Strecke zwischen Mönchstockheim und Sulzheim ein Reh von einem Ford erfasst und getötet. Der Pkw wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung

GEROLZHOFEN – Am Sonntagmorgen beschädigte ein Unbekannter den Glaseinsatz einer Hauseingangstüre in der Salzstraße. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Gerolzhofen entgegen.

Tel. 09382/940-0

Trunkenheit im Verkehr

GEROLZHOFEN – Am Sonntagmittag blieb der Fahrer eines Mercedes mit seinem Außenspiegel am Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs hängen. Der Fahrer des Mercedes meldete den Vorfall vorbildlicher Weise der Polizei. Die hinzugerufene Streife stellte vor Ort fest, dass der Mercedesfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Am geparkten Pkw war kein Sachschaden entstanden.

Fahrrad entwendet

SCHWEINFURT – In der Zeit vom 02.01., 20.00 Uhr, bis 03.01., 21.00 Uhr, wurde in der Geldersheimer Straße 84 ein weiß/rotes KS Cycling Mountain-Bike entwendet. Das Rad wurde im unversperrt im Treppenhaus vor der Wohnungstüre im 02. OG abgestellt. Es hat einen Wert von 100 Euro.

Werkzeug entwendet

SCHWEINFURT – In der Zeit vom 13.12.19, 15.30 Uhr, bis 03.01.20, 18.30 Uhr, wurde das gesamte Werkzeug von einer Baustelle am Albrecht-Dürer-Platz 1 – 5 entwendet. Der Diebstahl wurde durch den Firmeninhaber der Baufirma festgestellt. Das gesamte Werkzeug hat einen Wert von 5.000 Euro.