RÃ¼cksichtslose Raserei eines Ford Mustang-Fahrers: Schwerer Verkehrsunfall in Gochsheim – und auch in Schonungen krachte es

Rücksichtslose Raserei eines Ford Mustang-Fahrers: Schwerer Verkehrsunfall in Gochsheim – und auch in Schonungen krachte es

GOCHSHEIM – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich kurz nach Mitternacht ein schwerer Verkehrsunfall in der Hadergasse in Gochsheim. Der 39-jährige Fahrer eines Ford Mustang fuhr äußerst rücksichtslos und mit hoher Geschwindigkeit durch mehrere Straßen.

Hierbei verlor er dann letztlich kurz vor einem Kreuzungsbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit der Front des Pkws an eine Hausmauer. Durch den Aufprall wurden der Pkw-Fahrer, sowie auch sein 29-jähriger Beifahrer, schwerer verletzt.

Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Ford Mustang war aufgrund eines Totalschadens nicht mehr fahrbereit und musste nach umfangreicher Sachverhaltsaufnahme abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit vier geschädigten Fahrzeugen

SCHONUNGEN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich gegen 01:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Schonungen. Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer kam vermutlich aufgrund Müdigkeit von der Fahrbahn ab und stieß an einen geparkten Renault am Fahrbahnrand. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf einen weiteren Pkw der Marke Ford geschoben. Nachdem der Unfallfahrer rangieren wollte, stieß er zu allem Übel noch gegen einen parkenden VW Polo. Der Sachschaden aller Fahrzeuge beträgt insgesamt ca. 26500 Euro. Durch den Aufprall verletzte sich der Unfallfahrer glücklicherweise nur leicht an der Hand, der Beifahrer klagte anschließend über Knieschmerzen.