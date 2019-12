SachbeschÃ¤digungen an geparkten Fahrzeugen – und weitere EinsÃ¤tze der lokalen Polizei

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem geparkten Pkw in der Friedrich-Rätzer-Straße der linke Außenspiegel abgetreten. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf rund 500 Euro. Vom flüchtigen Täter ist noch nichts Näheres bekannt. Hinweise bitte an die PI Schweinfurt unter der 09721-202-0

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr hielten sich mehrere, junge, männliche Personen an der Bushaltestelle „Blaue Leite“ in der Galgenleite auf. Einer der jungen Männer stieg dann über den Papierkorb auf das Dach und beschädigte dies hierbei. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die PI Schweinfurt unter der 09721-202-0







Ladendiebstahl

SCHWEINFURT – Am 27.12.19 wurden in einem Geschäft in der Spitalstraße insgesamt 6 Tafeln Schokolade entwendet. Der Mann steckte die Tafeln im Geschäft ein und verließ dieses ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl und die Schokolade verblieb im Laden.

Verkehrsunfallflucht

SCHWEINFURT – Der Geschädigte parkte seinen Opel vom 26.12-27.12 in der Theresienstraße, Höhe Hausnummer 34. Hier wurde der Pkw hinten links an der Stoßstange durch Unbekannt beschädigt. Vom bisher flüchtigen Unfallverursacher, welcher vermutlich im Rahmen eines Ein-/Ausparkvorganges den Schaden verursachte, ist nichts Näheres bekannt. Hinweise bitte an die PI Schweinfurt unter der 09721-202-0

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.

Diebstahl

GEROLZHOFEN – Im Tatzeitraum vom 19.12. – 24.12.2019 entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei Gartenstühlen aus einem Innenhof. Im relevanten Tatzeitraum fand in unmittelbarer Umgebung eine Weihnachtsfeier statt. Wer konnte hierzu Beobachtungen machen? Hinweise nimmt die Polizei Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/9400 entgegen.

Wildunfall

KOLITZHEIM – Zu einem Wildunfall kam es am Samstag um kurz nach Mitternacht auf der Ortsverbindungsstraße von Lindach in Fahrtrichtung Kolitzheim. Ein Reh querte die Fahrbahn und wurde von der Fahrerin eines Audis erfasst. Das Reh wurde hierbei tödlich verletzt, am Pkw der Fahrerin wurde kein Schaden festgestellt.

Verkehrsunfall

OBERSCHWARZACH – Am Freitag kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführerin eines Peugeot fuhr innerorts in Fahrtrichtung Gerolzhofen. Hierbei streifte sie einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Opel. Durch die eingesetzten Beamten wurde bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert jenseits des erlaubten Grenzwertes. Auf die Fahrerin kommt nun eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Trunkenheit im Verkehr

UNTERSPIESHEIM – Am Freitag wurde durch einen aufmerksamen Bürger ein alkoholisierter Rollerfahrer mitgeteilt. Bei der folgenden Kontrolle durch die Einsatzkräfte wurde beim verantwortlichen Fahrzeugführer anhand eines durchgeführten Atemalkoholtests ein Wert festgestellt, der weit über dem erlaubten lag. Auf den Fahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

ALITZHEIM – Am Freitagnachmittag wurde eine Streife auf einen Rollerfahrer aufmerksam, welcher die St. 2272 mit 40 km/h in Richtung Sulzheim befuhr. Bei der folgenden Kontrolle konnte der 15 Jährige Fahrzeugführer lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

14-jährige entwendete mehrere Kleidungsstücke

BAD KISSINGEN _ Am Freitagmittag, gegen 13.15 Uhr, wollte ein 14-jähriges Mädchen ein Bekleidungsgeschäft in der Groppstraße verlassen. Da eine Angestellte das Mädchen zuvor schon beobachtet hatte und ihr das Verhalten auffällig vorkam, sprach sie Jugendliche an und wollte sie am Verlassen des Geschäftes hindern.

Das Mädchen widersetze sich jedoch der Festhaltung und versuchte zu fliehen. Dabei wehrte sie sich auch mit Gewalt und biss die Verkäuferin, die glücklicherweise unverletzt blieb. Die hinzugerufene Polizei stellte dann fest, dass das Mädchen insgesamt 7 gestohlene Kleidungsstücke in einer Tasche und am Körper mitführte. Der Gesamtwert der entwendeten Waren beläuft sich auf über 100 Euro.

Die 14-jährige wurde zur Polizeiinspektion verbracht, wo sie anschließend ihrer Mutter übergeben wurde. Gegen sie wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.