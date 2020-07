SachbeschÃ¤digungen durch Graffiti in Geldersheim und in Gochsheim

Sachbeschädigungen durch Graffiti in Geldersheim und in Gochsheim

GELDERSHEIM – Von Samstagabend bis Montagfrüh wurde die Fassade eines Firmengebäudes am Gelthari-Ring durch einen unbekannten Täter beschädigt. Das Graffiti, bestehend aus drei roten Buchstaben, wurde in einer Größe von zirka 2,20 auf 1,70 Metern dort aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

GOCHSHEIM – Von Samstagmittag bis Montagfrüh wurde die Fassade des Rathauses Am Plan eine blaue Mülltonne und eine Bushaltestelle durch einen unbekannten Täter mit den gleichen Schriftzügen beschädigt. Das Graffiti, bestehend aus roter und blauer Sprühfarbe, verursachte einen Gesamtschaden von zirka 400 Euro.

Fahrzeug auf Parkplatz verkratzt

SCHWEINFURT – Am Montag, in der Zeit von 09.40 bis 09.50 Uhr parkte der Geschädigte seinen roten Mitsubishi Eclipse auf dem Parkplatz der Firma Kaufland in der Carl-Benz-Straße. Als er nach 10 Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war dieses durch einen unbekannten Täter auf der Beifahrerseite verkratzt worden. Der entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

4 Felgen mit Reifen entwendet

SCHWEINFURT – In der Zeit von Samstag bis Montag parkte der Geschädigte seinen nicht mehr zugelassenen weißen 7er BMW auf dem Parkplatz der Firma Schauer in der Carl-Zeiß-Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam waren die 4 BMW Felgen mit Reifen durch einen unbekannten Täter entwendet und das Fahrzeug auf Ziegelsteine aufgebockt worden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 1.500 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.