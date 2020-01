Scheune abgebrannt, bei Kontrolle Drogen aufgefunden, SachbeschÃ¤digung bei Schnellrestaurant

Teilen Facebook

Twitter

GOCHSHEIM – Am Donnertagnachmittag brannte in der Bernhardstraße in Gochsheim eine Scheune komplett aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Die um 13 Uhr verständigte Feuerwehr aus Gochsheim konnte mit Unterstützung von vier benachbarten Feuerwehren den Brand löschen. Als möglicher Brandherd ist eine kurz zuvor abgestellte Mülltonne Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Stromverteilerkasten angefahren

GRAFENRHEINFELD – In der Friedrich-Rückert-Straße wurde im Zeitraum vom 31.12. bis 02.01. ein Stromverteilerkasten angefahren und beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes muss es sich bei dem Verursacher um einen Pkw gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Bei Kontrolle Drogen aufgefunden

WERNECK – Am Dienstagnachmittag wurde durch eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt – Werneck auf der A70 ein österreichischer VW Eos kontrolliert. Unter den drei Insassen befand sich ein 26-jähriger Mann aus Kassel. Bei diesem konnten in dem von ihm mitgeführten Rucksack diverse Rauschmittel festgestellt werden. So hatte er neben Speed, Ecstasy und Crystal auch unterschiedlichste psychoaktive Substanzen in Pulver- und Tablettenform in seinem Rucksack. Die insgesamt ca. 50 Gramm Betäubungsmittel wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung bei Schnellrestaurant

WERNECK – In der Nacht von Sonntag, 29.12.19, zum Montag, 30.12.19, wurde an einem Schnellrestaurant im Industriegebiet „Am Eschenbach“ ein Hinweisschild im hinteren Bereich des Parkplatzes durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dabei wurde das Schild umgedrückt, sodass die Haltestange aus der Bodenverankerung brach. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,- Euro.

Hinweise erbittet die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck unter der Telefonnummer 09722-9444-130.