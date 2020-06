Scheunenbrand in Stadelschwarzach sorgt zum GlÃ¼ck fÃ¼r keine Verletzten

Scheunenbrand in Stadelschwarzach sorgt zum Glück für keine Verletzten

STADELSCHWARZACH – Bei einem Scheunenbrand in der Ortsmitte wurde niemand verletzt. Anwohner wurden vorsorglich evakuiert.

Das Feuer in der Würzburger Straße des zu Prichsenstadt gehörenden Stadelschwarzach im Landkreis Kitzingen war von Anwohnern am Freitagabend um 23.39 Uhr bemerkt und gleich gemeldet worden. Zu diesem Zeitpunkt schlugen aus der Scheune, in welcher sich auch eine Werkstatt befand, bereits die Flammen. Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Vorsorglich waren Anwohner geweckt und evakuiert worden.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet.

Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

SCHWEINFURT – Am späten Freitagabend konnte ein Zeuge einen Fahrraddiebstahl in der Roßbrunnstraße beobachten. Die Täter konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung gefasst werden. Die vier männlichen Täter im Alter zwischen 21 und 26 Jahren hatten Fahrradschlösser aufgebrochen und zwei Fahrräder entwendet. Ein weiteres Fahrrad, bei dem bereits das Schloss aufgebrochen worden war, wurde am Tatort zurückgelassen. Die drei Fahrräder (ein schwarzes Mountainbike der Marke Hillside, ein weinrotes Herrenfahrrad der Marke Giant sowie ein älteres, silbernes Herrenfahrrad) wurden von der Polizei sichergestellt. Die Eigentümer der Fahrräder sind bislang nicht bekannt und können sich bei der Polizei Schweinfurt melden.

Motorroller umgeworfen

SCHWEINFURT – In der Zeit von Freitag, 13:00 Uhr bis 16:30, hat ein bislang unbekannter Täter in der Tilsitstraße einen Motorroller umgeworfen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung