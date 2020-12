SchlÃ¤ge fÃ¼r einen Vermieter: Es ging um eine Waschmachine im Treppenhaus

BURKARDROTH – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagmittag zwischen einem Vermieter und seiner Mieterin. Grund hierfür war eine Streitigkeit über eine abgestellte Waschmaschine der Mieterin im Treppenhaus.

Im Laufe dessen kam der Sohn der Mieterin hinzu, der dem Vermieter letztendlich ins Gesicht schlug. Hierdurch erlitt dieser eine Platzwunde über dem Auge. Den jungen Mann, der für die Körperverletzung verantwortlich war, erwartet nun eine Anzeige.

Kinderwagen aus Hausflur entwendet

SCHWEINFURT – In der Zeit vom vergangenen Sonntag, 21:00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, wurde aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der St-Kilian-Straße ein Kinderwagen durch einen unbekannten Täter entwendet.

Bei dem Kinderwagen handelt es sich um die Marke iCandy, Modell Peach, in der Farbe schwarz. Dieser wurde vom Eigentümer vor der Wohnungstüre im Hausflur abgestellt. Der Beuteschaden für den Geschädigten beläuft sich auf 1.495€.

Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

Reifen zerstochen

NIEDERWERRN – Am 23.12. wurde in der Zeit zwischen 02.30 Uhr bis 12.00 Uhr der Reifen eines Pkw aufgeschlitzt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß vor einem Wohnanwesen in der St-Bruno-Str. 23 geparkt. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Verkehrsunfallflucht

OERLENBACH – Ein Fahrzeugführer erstattete Anzeige wegen Unfallflucht, da ihm in Ebenhausen in der Oerlenbacher Str. der Pkw beschädigt wurde. Am Pkw, welcher am Fahrbahnrand parkte, wurde der Außenspiegel erheblich beschädigt war. Vermutlich war ein Fahrzeugführer zu nahe vorbei gefahren und beschädigte den Außenspiegel.

Eine Zeugin, welche den Vorgang beobachtet, notierte sich das Kennzeichen, sodass der Halter ermittelt werden konnte. Bei einer Befragung gab nun die Fahrerin zu, dass sie einen Schlag wahrnahm. Warum sie nicht angehalten oder zumindest die Polizei verständigte, konnte sie nicht sagen. Auf die Fahrerin kommt eine Anzeige zu.

Gartenhaus mit Farbe beworfen

RANNUNGEN – Zwischen dem 17.12.2020 und dem 23.12.2020 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Gartenhaus, das sich im Garten eines Einfamilienhauses in Rannungen befindet. Ein unbekannter Täter warf einen mit schwarzer Farbe befüllten Luftballon gegen die Fachwerkfassade, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Bad Kissingen zu melden.