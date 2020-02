Schlangenlinienfahrer von Polizei gestoppt, Wahlplakate der AfD beschÃ¤digt

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Montag wurde um 23.30 Uhr von einer Polizeistreife der Fahrer eines Fords einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgefallen war der Fahrer, da er zuvor die komplette Fahrbahnbreite mit seinem Pkw benutzte. Weiterhin hatte der Fahrer offensichtlich Schwierigkeiten den richtigen Gang zu finden, da er mehrfach versuchte während der Fahrt den Rückwärtsgang einzulegen.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab 1,14 Promille. Damit noch nicht genug hatte der Fahrer auch keine gültige Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Bei Verkehrskontrolle von Marihuana-Geruch „überwältigt“

SCHWEINFURT – Am Montagabend wurde der Fahrer eines Mitsubishis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als der Fahrer sein Fenster öffnete schlug den Beamten Marihuana-Geruch entgegen. Der Fahrer stand unter Drogeneinfluss und im Fahrzeug konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Bei Faschingskontrolle mit Drogen am Steuer erwischt

SCHWEINFURT – Am Montagmorgen wurden bei einem Fahrer in der Niederwerrner Straße drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Fahrer räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Pkw beschädigt

SCHWEINFURT – Von Samstag auf Sonntag wurde ein in der Ludwigstraße geparkter Ford Fiesta beschädigt. Durch einen Unbekannten Täter wurde der rechte Außenspiegel abgetreten. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Wer hat Wahlplakate und Ständer der AfD beschädigt oder entwendet?

UNTEREUERHEIM – In der Zeit von Samstag, 15.02.20, 16:00 Uhr bis Montag, 17.02.20, 00:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter drei Wahlplakate der AfD Schweinfurt-Land.

In der Zeit von Montag, 17.02.20, 16:00 Uhr bis Freitag, 21.02.20, 16:00 Uhr, wurden in Grettstadt zwei Wahlplakate entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 100 € geschätzt.

Unfallverursacher gesucht

MICHELAU / SUDRACH – Am Freitag, 21.02.20, blieb im Weinsteig ein Autofahrer an einem Verteilerkasten hängen, beschädigte ihn und deckte ihn aus Sicherheitsgründen ab. Ein weiteres, bislang unbekanntes Fahrzeug blieb am gleichen Kasten hängen und verursachte einen Totalschaden in Höhe von etwa 750 €.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, möchten sich mit der Polizei in Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400 in Verbindung setzen.

Parkrempler vor der „Eule“ mit unbekanntem Geschädigten

BAD KISSINGEN – Am Montagabend kam es gegen 20:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Bachstraße, gegenüber der Gaststätte „Zum Eulenspiegel“. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer stieß beim Einparken in eine Parklücke mit seiner Anhängerkupplung gegen die vordere Stoßstange eines dort parkenden, schwarzen Pkw VW Lupo. Hierdurch wurde der Pkw VW Lupo an der vorderen Stoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher verständigte die Polizei von dem Vorfall und begab sich in der Zwischenzeit in die angrenzende Gaststätte. Bis zum Eintreffen der Polizei entfernte sich der Unfallgeschädigte mit seinem Pkw Lupo von der Unfallstelle. Dieser hatte vermutlich den Schaden an seinem Pkw nicht bemerkt.

Da der Halter des beschädigten Fahrzeugs somit nicht bekannt ist, wird dieser gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971 / 7149-0 zu melden.

Älterer Mann wollte nach Hause laufen

BAD KISSINGEN – Am Montagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Mitteilung, dass ein älterer Mann auf dem Ostring als Tramper unterwegs sei. Eine Streifenbesatzung konnte den Mann antreffen und dieser gab an, dass er an seine Heimatadresse in den Nachbarlandkreis laufen wolle. Ermittlungen ergaben, dass der Mann seit Kurzem in einem Pflegezentrum in Bad Kissingen untergebracht ist.