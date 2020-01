SchÃ¶ne Bescherung durch einen berauschten 26-JÃ¤hrigen: Betrunkener durchbricht die Schlafzimmerwand seines Ã¤lteren Nachbarn

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Montagmorgen wurde ein 54-Jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses schlagartig aus dem Schlaf gerissen, als plötzlich sein Betrunkener Nachbar sprichwörtlich durch die Wand trat.

Da er die Eingangstür des Anwesens nicht mehr aufbekam, klingelte der 26-Jährige bei seinem Nachbarn. Nachdem er im Anwesen war, beschädige der 26-Jährige zunächst eine Tür im Keller und warf dort auch mit Gegenständen um sich. Anschließend ging er in seine Wohnung im 2. Stock. In seiner Wohnung trat er gegen eine Wand, welche er dadurch so beschädigte, dass er im Schlafzimmer des Nachbarn „herauskam“.







Erschrocken ob seiner Kräfte, verließ er das Anwesen. Als er nach etwa 30 Minuten zurückkam, wurde er von den verständigten Polizeibeamten empfangen. Ein Alkoholtest beim Beschuldigten ergab 1,6 Promille. Nach eingehender Belehrung schlief der 26-Jährige seinen Rausch aus. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wird gegen den Verursacher erstellt.

Nicht angegurtet und ohne Führerschein unterwegs

SCHWEINFURT – Ein 41-Jähriger wurde in der Niederwerrner Straße am Montagnachmittag durch eine Streife kontrolliert. Grund der Anhaltung war der nicht angelegte Sicherheitsgurt. Der Fahrer gab auf Nachfrage an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der seit 2004 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Pkw angefahren und geflüchtet

SCHWEINFURT – Am Montag wurde in der Schrammstraße 18 ein geparkter Ford erheblich beschädigt. Als der Halter gegen 19 Uhr zurück zu seinem Pkw kam, bemerkte er, dass die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.