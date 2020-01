Schreie im Baumarkt: 41-JÃ¤hriger wollte TrockenmÃ¶rtelsÃ¤cken umladen um klemmte sich einen Daumen ein

Teilen Facebook

Twitter

GEROLZHOFEN – Am Donnerstag, den 30.01., um 16.10 Uhr, war ein 41 Jahre alter Mann in Gerolzhofen auf dem Gelände eines Baumarktes mit dem Umladen von Trockenmörtelsäcken beschäftigt. Er stellte den Hubwagen dementsprechend hoch ein, um die Säcke auf die Palette des daneben stehenden Gabelstaplers zu laden. Danach wollte er den Hubwagen wieder ablassen, was jedoch an der Mechanik des Gerätes scheiterte.

Der Mann versuchte, die Gliederkette des Getriebes mit seinen Händen zu reparieren, dabei löste dabei jedoch die Blockade und klemmte sich einen Daumen in die Kette ein. Aufgrund der Schreie des Mannes wurden drei Männer aufmerksam und befreiten ihn. Nach der Erstbehandlung durch Notarzt und BRK wurde er zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus gefahren.

Wildunfall

DÜRRFELD – Am Donnerstagmorgen, um 07.20 Uhr, fuhr eine 46 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw Ford von Dürrfeld nach Grettstadt, als mehrere Rehe auf die Kreisstraße liefen und mit dem Pkw der Frau zusammen stießen. An der Front des Pkw wurde erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt 2600 Euro verursacht. Die Rehe sprangen nach dem Unfall davon. Die Nachsuche nahm der Jagdpächter sofort auf.