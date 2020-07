SEK-Einsatz in Bergrheinfeld wegen Suizid-Androhung

BERGRHEINFELD – Der Polizeieinsatz in Bergrheinfeld am 09.07.2020 (wir berichteten) stand in Zusammenhang mit einer Suizid-Androhung.

Da ein Hinweis vorlag, dass die betroffene Person über eine Schusswaffe verfügte, wurde vorsorglich ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Dieses kam jedoch nicht zum Einsatz. Die betroffene Person hatte das Gebäude freiwillig verlassen und sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen lassen, nachdem die Beamten mit ihr Kontakt aufgenommen hatten.

Die offenbar psychisch belastete Person wurde im Anschluss in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.