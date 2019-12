Sie wollte Anzeige erstatten, wurde nun angezeigt: 20-JÃ¤hrige FahranfÃ¤ngerin kam alkoholisiert mit ihrem Pkw zur Polizei

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Sonntagmittag kam eine 20-Jährige Fahranfängerin mit ihrem Pkw zur Polizeiinspektion Schweinfurt gefahren um dort eine Anzeige zu erstatten. Die Beamten stellten bei der jungen Frau Alkoholgeruch fest.

Eine Nachfrage ergab, dass die 20-Jährige am Vorabend auf einer Party unterwegs war. Der anschließend durchgeführte Alkoholtest fiel dementsprechend positiv aus. Die Fahranfängerin erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Die Weiterfahrt wurde ebenfalls untersagt.

Pkw angefahren und geflüchtet

SENNFELD – Von Samstag auf Sonntag wurde ein in der Hermann-Schumann-Straße 17 geparkter Pkw angefahren. Am Peugeot entstand an der Heckstoßstange ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn

MASSBACH – Gegen 17:00 Uhr kam es am Sonntag auf der Kreisstraße KG47, zwischen Maßbach und Poppenlauer, zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Opel-Fahrerin verlor aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und landete schlussendlich wieder auf der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde von Ersthelfern versorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in die Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Strecke wurde, bis zur Bergung des Pkws, für etwa eine Stunde von der FFW Poppenlauer gesperrt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 6.000,- Euro.