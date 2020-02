Streifenwagen Ã¼berschlÃ¤gt sich bei Einsatzfahrt auf A 3 â€“ Zwei Polizisten leichtverletzt

Teilen Facebook

Twitter

MAINSTOCKHEIM – Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Polizeibeamten ist es am frühen Dienstagmorgen auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg gekommen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach kam der Fahrer des Streifenwagens nach links auf das Bankett und verlor die Kontrolle über das Auto. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck.

Um bei einem Einbruchsalarm zu unterstützen, machten sich gegen 02:00 Uhr die beiden Beamten der VPI Würzburg-Biebelried über die A 3 auf den Weg nach Kitzingen. Auf Höhe Mainstockheim kam der 22-jährige Fahrer wohl von dem linken Fahrstreifen aus in das linke Bankett und verlor die Kontrolle über den Streifenwagen. Nachdem sich das Fahrzeug überschlagen hatte, kam es stark beschädigt auf der Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg zum Stehen. Der Fahrer, wie auch seine vier Jahre ältere Kollegin, erlitten dabei leichtere Verletzungen und kamen nach der medizinischen Erstversorgung vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die A 3 für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt werden, was zeitweise zu einem kilometerlangen Stau geführt hatte. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck.

Foto: Archiv der Polizei (es hat mit dem geschilderten Unfall nichts zu tun)