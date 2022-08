Streit auf dem Nachhauseweg: Körperverletzung nach Besuch in einer Diskothek in der Kettelerstraße

SCHWEINFURT – Am frühen Morgen des 14.08.2022 befanden sich die zwei späteren Geschädigten auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek in der Kettelerstraße in Schweinfurt. Zuvor soll es dort zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein.

In der Hauptstraße in Schweinfurt trafen die Beiden schließlich gegen 04:15 Uhr auf die Personengruppe, von welcher jene Streitigkeit zuvor ausging. Ein versuchtes Klärungsgespräch misslang, woraufhin ein unbekannter Täter das Mobiltelefon eines Geschädigten zu Boden warf und dadurch beschädigte.

Darüber hinaus erhielt der zweite Geschädigte von eben jener Person einen Faustschlag ins Gesicht und musste anschließend in der Notaufnahme eines Schweinfurter Krankenhauses behandelt werden. Der unbekannte Täter floh mitsamt der Personengruppe stadteinwärts.

Verkehrsunfallflucht in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Am 13.08.2022 fiel der Geschädigten auf, dass Unfallspuren an ihrem Fahrzeug vorhanden sind. Bei der hiesigen Polizeidienststelle gab sie an, dass ihr Pkw vom 06.08.2022 bis zum 13.08.2022 regelmäßig und über einen längeren Zeitraum in der Sudetenstraße 40 in Schweinfurt geparkt war. Im oben genannten Zeitraum wurde das Fahrzeug an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Kennzeichendiebstahl

SENNFELD – Zwischen dem 12.08.2022 gegen 20:30 Uhr und dem 13.08.2022, 14:00 Uhr wurden von einem geparkten Pkw beide amtlichen Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug hatte der Geschädigte, welcher in der hiesigen Polizeiinspektion Anzeige erstattete, in der Konrad-Wagner-Straße Höhe der Hausnummer 64 in Sennfeld abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 100,- Euro.

Verkehrsunfallfluchten

EUERBACH – Zwischen dem 02.08.2022 (20:00 Uhr) und dem 04.08.2022 (16:00 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Euerbach. An dem Gebäude in der Straße Am Steigberg 20 in Euerbach wurden durch die Eigentümerin Schäden festgestellt, welche mutmaßlich von einem Verkehrsunfall stammen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200,- Euro.

POPPENHAUSEN – Der Pkw der Geschädigten war am 12.08.2022 zwischen 07:15 Uhr und 19:10 Uhr am Fahrbahnrand im Nussweg gegenüber der Hausnummer 10 in Poppenhausen abgestellt gewesen. Als die Eigentümerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fielen ihr Sachschäden in Form von diversen Kratzspuren an der Heckstoßstange auf. Der Schaden beläuft sich auf 2000,- Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.

Pkw angefahren und geflüchtet

GEROLZHOFEN – Am Samstagvormittag parkte eine 81-Jährige ihren silbernen Opel gegen 10:50 Uhr unbeschädigt auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Frankenwinheimer Straße. Nach dem Einkauf musste sie feststellen, dass ihr Pkw im Bereich des linken Außenspiegels und an der linken Seite der Frontstoßstange frische Unfallspuren aufwies. Der bisher unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von ca. 3000,- Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09382 9400.

Geldbörse gestohlen

GEROLZHOFEN – Am Donnerstag besuchte eine 46-Jährige gegen 18:00 Uhr die SB-Waschanlage am Spielsee. Während der Autowäsche legte sie ihre Geldbörse in Form einer Kosmetiktasche mit orangem Blumenmuster auf den Schaltkasten der rechten Waschbox. Beim Verlassen der Waschanlage vergaß die Dame ihre Geldbörse und musste bei einer Nachschau am Abend feststellen dass die Geldbörse samt Inhalt von einer bisher unbekannten Person entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09382 9400.