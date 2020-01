Streit im Waschsalon in der Bauerngasse, fÃ¼nf entwendete Ferkel in Geldersheim

Streit im Waschsalon in der Bauerngasse, fünf entwendete Ferkel in Geldersheim

SCHWEINFURT – Am Dienstag, gegen 08.20 Uhr, kam es in einem Waschsalon in der Bauerngasse zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern die damit endete, dass der unbekannte Täter seinem Kontrahenten das Waschmittel aus der Hand schlug und ihn bedrohte.

Nach seiner Tat flüchtete er in Richtung Innenstadt. Die Beschreibung des unbekannten Täters lautet wie folgt: 30-35 Jahre alt, 180cm groß, kräftige Figur, Glatze, ohne Bart, er führte einen Koffer mit sich.

Mehrere Unfallfluchten

SCHWEINFURT – Am Dienstag, in der Zeit von 12.40 Uhr bis 12.50 Uhr, parkte die Geschädigte ihren weißen Ford Fiesta mit Münchner Zulassung ordnungsgemäß am Straßenrand der Landwehrstraße. Als sie nach kurzer Zeit wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war der linke Außenspiegel abgefahren. Ein Verursacher meldete sich jedoch nicht. Der Schaden beläuft sich auf zirka 200 Euro.

SCHWEINFURT – Am Dienstag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, parkte der Geschädigte seine VW Caddy mit Main-Spessarter Zulassung ordnungsgemäß am Straßenrand der Nikolaus-Hofmann-Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel abgefahren worden war. Ein Verursacher meldete sich jedoch nicht. Der Schaden beläuft sich auf zirka 500 Euro.

SCHWEINFURT – Am Dienstag, in der Zeit von 14.55 Uhr bis 17.10 Uhr, parkte die Geschädigte ihren schwarzen BMW, Typ X1 mit Schweinfurter Zulassung an der Seite auf der Ebene 2 im Parkhaus Marienbach. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, konnte sie Beschädigungen am Kotflügel, der Fahrertür und dem Seitenschweller der linken Seite feststellen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5000 Euro. Ein Verursacher meldete sich jedoch nicht.

Fünf Ferkel entwendet

GELDERSHEIM – In der Zeit vom 06.01.20 bis 14.01.20, wurden insgesamt fünf Ferkel aus einer Stallung bei Geldersheim in der Conn-Straße von einem unbekannten Täter entwendet. Die Stallung ist mit einem zirka 1.80 Meter hohen Zaun umzäunt, was ein Entlaufen der Tiere unmöglich macht. Der Entwendungsschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt.

Mehrere Leichtverletzte und über 50.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

POPPENHAUSEN – Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, kam es zu einem folgeschweren Unfall mit hohem Sachschaden bei dem alle Beteiligten glücklicherweise leichtverletzt blieben. Der Verkehrsunfallverursacher, ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Gespann die B19 aus Schweinfurt kommend in Richtung Oerlenbach. Dieser bog von der B19 auf die B286 links ab. Beim Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden Pkw-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Aufgrund der Wucht des Aufpralls, wurde das abbiegende Fahrzeug samt Anhänger zurückgeschleudert. Der geradeausfahrende vorfahrtsberechtigte Pkw geriet durch den Aufprall ins Schleudern und wurde gegen einen weiteren Verkehrsteilnehmer, der sich zu der Zeit auf der Rechtsabbiegespur befand, geschleudert. Alle Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Oerlenbach leistete tatkräftige Hilfe vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro beziffert.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Pkw kam auf der Leitplanke zum Liegen

BURKRADROTH – Ein für den Betrachter ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Dienstagmittag, gegen 12:45 Uhr, in Burkardroth auf der Staatsstraße 2430 im Bereich „Zum Mühlengrund“. Eine 82-jährige Fahrzeugführerin kam auf ihrer Fahrtstrecke von Aschach nach Burkardroth kurz vor Ortsbeginn Burkardroth nach rechts von der Fahrbahn ab. Den Pkw schob es hierdurch auf eine angrenzende Leitplanke, sodass der Pkw in Schrägstellung auf der Leitplanke zum Stillstand kam. Da eine einfache Bergung des Pkw nicht möglich war, musste ein Abschleppunternehmen hierfür beauftragt werden. An der Leitplanke entstand kein Sachschaden. Am Pkw der Rentnerin entstand nur geringfügiger Sachschaden in Höhe von etwa 300,- Euro. Die Mitsubishi-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Durch die Bergung des Pkw war der Durchgangsverkehr für etwa 30 Minuten beeinträchtigt.

Unfall nach Vorfahrtsverstoß

OERLENBACH – Am Dienstagmittag, kam es an der Einmündung B19 / B286 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines grünen Daihatsu, welcher von Poppenhausen kam, wollte an der Einmündung nach links in Richtung Oerlenbach abbiegen. Gleichzeitig kam ihm ein weißer Audi entgegen, welcher die B286 in Richtung Schweinfurt befuhr. Im Bereich der Einmündung kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw Audi wurde nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und prallte in einen wartenden Pkw Opel. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. An diesen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 50.000,- Euro. Die Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle musste für längere Zeit teilweise, aufgrund Bergungsarbeiten, gesperrt werden. Die Feuerwehr Oerlenbach war mit Einsatzkräften vor Ort. Den genauen Unfallhergang müssen die weiteren Ermittlungen klären. Unfallzeugen, welche sich bisher nicht bei der Polizei zu erkennen gaben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/7149-0 zu melden.