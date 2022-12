Streitigkeit zwischen zwei Schülern führt zu einer Körperverletzung durch einen Dritten

GOCHSHEIM – Am Montag, gegen 13:10 Uhr stritten sich zwei Schüler auf dem Heimweg von der Schule. Hierbei schubsten sie sich in der Weinbergstraße gegenseitig. Eine dritte, unbekannte Person stellte dies fest und ging nach kurzer Zeit direkt auf einen der Schüler zu, packte ihn, drückte ihn an einen Zaun und gab ihm mit der flachen Hand einen Schlag ins Gesicht.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. Mitte 30, ca. 190 cm groß, kurze braune Haare und trug eine braune Jacke.

Sporttasche aus Pkw entwendet

SCHWEINFURT – Durch den Mitteiler wurde ein zurückliegender Diebstahl aus Pkw angezeigt. Hierbei wurde am Samstag, den 03.12.2022, zwischen 16.00 Uhr und 21.45 Uhr, durch unbekannte Täter eine Sporttasche aus einem schwarzen VW Golf Plus in der Carl-Zeiß-Straße entwendet. Der Pkw war zu dieser Zeit verschlossen. Vermutlich gelangten der oder die unbekannten Täter über die hintere linke Türe in den Pkw, da diese nicht mehr richtig schließt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Fahrrad aus Kellerabteil entwendet

SCHWEINFURT – Im Zeitraum von Mitte November bis zum 02.12.2022 wurde aus einem Kellerabteil Am Haag ein verschlossenes Damenrad der Marke Haibike entwendet.

Lichtmast angefahren

SCHWEINFURT – Im Zeitraum von Montag 23:00 Uhr bis Dienstag 05:00 Uhr, wurde in der Maibacher Straße, auf Höhe des Kleinflürleinsweg ein Lichtmast durch einen Unbekannten angefahren. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

Fehlverhalten beim Einfahren führt zu einer Unfallflucht

SCHWEINFURT – Am Montagnachmittag, gegen 16:50 Uhr befuhr die Fahrerin eines Ford Fiestas die Deutschhöfer Straße in stadteinwärtige Richtung. Im Einmündungsbereich der Dittelbrunner Straße fuhr ein Pkw Mini aus der untergeordneten Straße auf die Deutschhöfer Straße ein und missachtete die Vorfahrt der Ford-Fahrerin. Diese musste durch das Verhalten Abbremsen und beschädigte sich dabei den rechten Vorderreifen. Der Pkw Mini fuhr davon.

Scheibe beschädigt

SCHWEINFURT – Gegen 20:35 Uhr saß ein Bewohner in seiner Wohnung Am Unteren Wall auf der Couch und bemerkte einen plötzlichen Schlag. Als er nachschaute, stellte er eine Beschädigung an einer Fensterscheibe fest. Hinweise auf einen Verursacher konnte er nicht geben. Der Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Fahrzeug bis zum Stillstand genötigt und dann noch beleidigt

SCHWEINFURT – Am Montagabend gegen 17:10 Uhr befuhr eine 34-jährige mit ihrem Pkw BMW die Hohmannstraße. In der Hohmannstraße ging eine weibliche Person über die Fahrbahn, blieb dort stehen und täuschte mehrfach an, vor das Fahrzeug der 34-jährigen zu springen. Die Frau musste ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Danach wurde sie von der unbekannten Frau beleidigt. Anschließend entfernte sie sich in Richtung eines Einkaufsmarktes.

Grauen Audi A6 Avant großflächig zerkratzt

BERGRHEINFELD – Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Samstag, den 03.12.2022, 22.30 Uhr auf Sonntag, den 04.12.2022, 14.00 Uhr in der Hauptstraße ein grauer Audi A6 Avant die rechte Fahrzeugseite verkratzt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen keine vor.

Geldbörsendiebstahl aus vermutlich unversperrtem Pkw

SCHWEINFURT – Durch unbekannte Täter wurde im Tatzeitraum vom Freitag, den 02.12.2022, 19.30 Uhr bis Montag, den 05.12.2022, 05.20 Uhr ein Geldbeutel aus einem vermutlich unversperrten Pkw in der Euerbacher Straße entwendet. Hierdurch entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von knapp 130,- Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor.

Unfallbeteiligter bei Überholmanöver bei Euerbach gesucht

EUERBACH – Am Montag, den 05.12.2022 gegen 16.30 Uhr kam es bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 303 zwischen Sömmersdorf in Fahrtrichtung Rütschenhausen zu einer Berührung zweier Pkws. Hierbei wollten zwei Pkws einen Lkw überholen. Bei dem Überholvorgang kam es zwischen einem grauen Ford Fiesta und einem unbekannten Fahrzeug zu einer seitlichen Berührung. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am Pkw des Unfallverursachers müsste eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite vorweisen. Am Ford Fiesta entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Unwerlaubtes Entfernen vom Unfallort

EUERBACH – Am Montag, den 05.12.2022 gegen 12.30 Uhr wurde der schwarze Toyota Yaris der Mitteilerin auf dem Kundenparkplatz vom Netto-Markt in Euerbach am Oberwerrner Weg durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein älteres Modell in der Farbe grau. Am schwarzen Toyota entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Mehrere Wildunfälle im Bereich der Polizei Gerolzhofen

GEROLZHOFEN – Zu insgesamt vier Verkehrsunfällen mit Wildtieren kam es zwischen dem 3. und 5.12.2022. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3800 € geschätzt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Gartenzaun beschädigt

DONNERSDORF – Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit von Freitag, 13.00 Uhr bis Montag, 13.00 Uhr, in der Siedlerstraße vermutlich beim Rangieren einen Gartenzaun. Der Verursacher, der den leichten Anstoß vermutlich nicht bemerkt hatte, fuhr weiter.

Lkw-Fahrer zu schnell

KOLITZHEIM – Am Montagmorgen hielt eine Streifenbesatzung der Polizei Gerolzhofen einen Sattelzug an. Während der Überprüfung des Fahrzeuges stellten die Beamten fest, dass der Fahrer lt. Aufzeichnung des Kontrollgerätes zu schnell unterwegs war. Nach Abzug der Toleranz fuhr er 82 km/h statt der erlaubten 60 km/h. Eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung wird erstattet.

