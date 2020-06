Stühlewerfen auf dem Marktplatz: Randale auch in der Bad Kissinger Fußgängerzone

BAD KISSINGEN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag um etwa 02.30 Uhr wurde durch einen Anwohner mitgeteilt, dass eine Gruppe Jugendlicher am Bad Kissinger Marktplatz mit Stühlen um sich wirft. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeistreifen konnte in der Weingasse eine Gruppe von vier jungen Leuten angetroffen werden. Sie gaben an, dass sie zwar Lärm gehört hätten, mit der Sachbeschädigung wollten sie aber nichts zu tun gehabt haben. Ihre Personalien wurden vorsorglich aufgenommen.

Da der Mitteiler keine Personenbeschreibung oder Fluchtrichtung angegeben hatte und in der Nacht auch nicht mehr erreicht werden konnte, müssen die Ermittlungen zunächst gegen Unbekannt geführt werden. Vor mehreren Cafés waren Stühle umgeworfen worden. Nach ersten Feststellungen wurde aber nur einer davon beschädigt. Die Polizei Bad Kissingen bittet um Zeugenhinweise.

Rutsche auf Spielplatz angezündet

BAD KISSINGEN – Am Samstagmittag, gegen 11:15 Uhr, wurde in der Nähe vom Nudelbach in Hausen, auf einem Kinderspielplatz, die Kinderrutsche von einem unbekannten Täter durch Brandlegung beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hausen konnte relativ schnell den Brand löschen. Dennoch wurde die Rutsche komplett beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bad Kissingen unter der Tel.-Nr.: 0971/7149-0 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb auf frischer Tat erwischt

SCHWEINFURT – Am frühen Samstagabend konnte ein 21-jähriger Ladendieb auf frischer Tat ertappt werden. Als dieser ein Bekleidungsgeschäft in der Gunnar-Wester-Straße verlassen wollte, schlug die Sicherheitsschranke am Eingang Alarm. In der Tasche des Täters konnten Bekleidungsstücke im Wert von knapp 200 Euro aufgefunden werden, die der 21-Jährige nicht bezahlt hatte.

Mountainbike gestohlen

SCHWEINFURT – In der Zeit von Samstag, 13.06.2020 bis gestern Vormittag entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Hauptbahnhofstraße ein Mountainbike der Marke „Haibike“. Das Fahrrad war in einem Fahrradkäfig abgestellt. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Unfallflucht

WERNECK – Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein vermutlich orangefarbener Pkw in der Straße Am Schloßpark einen geparkten Pkw, Ford, streifte und dabei den linken Außenspiegel des Geparkten beschädigte. Der Unfallverursacher fuhr von Waigolshausen kommend Richtung Ortsmitte Werneck. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

EßLEBEN. Samstagmittag wollte eine 83-Jährige die Hauptstraße in Eßleben fußläufig überqueren. Hierbei übersah sie einen Pkw, der die Hauptstraße in Fahrrichtung Würzburg befuhr. Es kam zur Kollision des Pkw mit der Fußgängerin. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die 28-Jährige Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Sturz vom Cityroller

GEROLZHOFEN – Am Freitagmorgen befuhr ein 10-Jähriger Schüler die Cuspinianstraße in Unterspiesheim in Richtung der dortigen Volksschule. Auf Höhe des Busplatzes kam er alleinbeteiligt zum Sturz. Hierbei zog er sich nur leichte Verletzungen zu. Wenig später wurde der junge Rollerfahrer von einem Elternteil abgeholt. Sachschäden entstanden keine.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet bei allen ungeklärten Fällen unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung