Sündiges Stadtlauringen: Nach Drogenkonsum ohne Führerschein mit Auto unterwegs

STADTLAURINGEN – Am Donnerstag kurz vor 20 Uhr ist einer Polizeistreife in der Kirchtorstraße ein Pkw mit mehreren Insassen aufgefallen. Um festzustellen, ob hier ein Verstoß gegen die Kontaktbeschränkung vorliegt, sollte das Fahrzeug kontrolliert werden.

Nach kurzer Flucht hielt der Wagen an, die Insassen sprangen heraus und verschwanden zunächst in ein Haus. Dort konnten die Personen dann allerdings dingfest gemacht werden. Wie sich herausstellte hatte der 20 Jahre alte Fahrer seinen Führerschein wegen zurückliegender Drogendelikte entzogen bekommen. Auch diesmal stand er wieder deutlich unter Drogeneinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Nachdem die Mitfahrer falsche Angaben über den Fahrer machten, erwartet sie nun eine Anzeige wegen Strafvereitelung. Zudem erhalten noch alle fünf anwesenden Personen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkung.

Bei Ladendiebstahl erwischt

SCHWEINFURT – Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde ein 26 Jahre alter Mann in der Kupsch-Filiale in der Keßlergasse von einer Angestellten beobachtet, wie er Cola und Wein in seine mitgeführte Tasche steckte. Als er von der Angestellten angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Laden. Nach kurzer Fahndung konnte er von einer Polizeistreife im Bereich des Theaters festgenommen werden.

Whiskey in Tankstelle gestohlen

EUERBACH – Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr entwendeten zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren in der Aral-Tankstelle im Oberwerrner Weg Whiskeyflaschen im Wert von 50 Euro. Es gelang ihnen zwar zunächst die Flucht, beide konnten jedoch in Niederwerrn festgenommen werden.