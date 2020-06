TÃ¤terfestnahme am RoÃŸmarkt: 14-JÃ¤hriger trat einer 38 Jahre alten Frau von hinten gegen den Oberschenkel

SCHWEINFURT – Am Montag, gegen 17.15 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich des Roßmarktes. Ein 14-jähriger Jugendlicher trat einer 38-jährigen Frau unvermittelt von hinten gegen den rechten Oberschenkel.

Der 14-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss durch die eintreffende Polizeistreife festgenommen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Hintergründe sind nun Teil der Ermittlungen.

Einbruch in Pkw

SCHWEINFURT – Am Montag, in der Zeit von 19.45 bis 21.20 Uhr parkte der Geschädigte seinen grünen Audi mit Schweinfurter Zulassung in der St.-Kilian-Straße 29. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass die hintere rechte Türe geöffnet worden war. Aufbruchsspuren waren nicht vorhanden, was auf ein eher professionelles Vorgehen schließen lässt. Im Fahrzeuginneren wurden Kleingeld und diverse Dinge des alltäglichen Bedarfs entwendet.

Ladendieb erwischt

SCHWEINFURT – Am Montag, gegen 14.50 Uhr kam es in einem Warenhaus am Jägersbrunnen zu einem Ladendiebstahl. Dem Zeugen fiel ein 34-jähriger Mann auf der sich zwei lange Hosen mit in die Umkleidekabine nahm und im Anschluss nur noch mit einer heraus kam. Die andere Hose verblieb in der Kabine. Nach der Kasse wurde der Mann auf den vermeintlichen Diebstahl angesprochen. Er hatte das Diebesgut im Wert von 60 Euro unter seiner Jogginghose angezogen und wollte so die Kasse passieren. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten.

Heck angefahren, Verursacher flüchtig

SCHWEINFURT – Am Montag, in der Zeit von 06.50 bis 15.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen silbernen VW Touran auf einem Parkplatz in der Walther-von-der-Vogelweide-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen Schaden an dem Heck seines Fahrzeuges. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Fahrzeugseite beschädigt, Verursacher unbekannt

SCHWEINFURT – Am Montag, in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr parkte der Geschädigte seinen grauen KIA Sportage gegenüber einer Firma in der Friedrich-Rätzer-Straße auf dem Seitenstreifen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war die linke Fahrzeugseite durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Aufgrund des Schadensbildes wird von einem größeren Fahrzeug als Unfallverursacher ausgegangen. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Verbrauchermarkt

GRETTSTADT – Montagabend, im Zeitraum von ca. 22 Uhr bis 23 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in das Gebäude des Verbrauchermarktes in der Industriestraße zu gelangen. Die Täter haben zunächst das Dach der Laderampe erklommen. Vom Rampendach aus deckten die Täter mehrere Dachziegel vom Hauptdach des Gebäudes auf und warfen diese in die angrenzende Grünfläche.

Das Einsteigen über das Dach brachen die Täter schließlich ab. Im Anschluss gelangte der oder die Täter über die Haupteingangstüre in den Markt. Die Türe im Eingangsbereich wurde hierdurch erheblich beschädigt. Was bzw. ob überhaupt etwas gestohlen wurde, wird derzeit noch geprüft. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf ca. 3000 Euro. Vor Ort erhielten die aufnehmenden Beamten, bezüglich der Spurensicherung, Unterstützung durch die FFW Grettstadt.

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.