TatverdÃ¤chtiger eines Raubes wird schon kurz nach der Tat festgenommen

SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt fahndete am Mitwochnachmittag nach einem Mann, der zuvor eine Frau niedergeschlagen und deren Einkauf entwendet hatte. Kurz darauf konnten die Beamten einen Tatverdächtigen aufgreifen und festnehmen. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen.

Gegen 14:00 Uhr trug eine Frau zu Fuß ihre Einkäufe nach Hause. In der Euerbacher Straße wurde sie von einem Mann angesprochen und um Geld und Alkohol gebeten. Als die Frau nicht darauf einging und weitergehen wollte, entriss ihr der Mann einen Sixpack Bier und schlug der 53-Jährigen damit ins Gesicht. Die Dame ging sofort zu Boden, woraufhin ihr der bis dato Unbekannte mit dem Fuß gegen die Brust trat und anschließend flüchtete.

Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt lösten sofort eine Großfahndung nach dem Täter aus und konnten in deren Verlauf wenig später einen 27-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die Geschädigte erlitt durch den Übergriff eine Platzwunde im Gesicht und mehrere Prellungen und musste medizinisch versorgt werden.

Die Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die weiteren Ermittlungen, die wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen den Schweinfurter geführt werden.

Kripo sucht Zeugen eines Einbruchs

SCHWEINFURT – Nachdem in der Nacht zu Donnerstag ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen und im Anschluss mit seiner Beute geflohen war, sucht die Kriminalpolizei Schweinfurt nach Zeugen.

Der Mieter einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Armin-Knab-Straße verließ am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr das Anwesen und kehrte am Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr wieder zurück. Als er seine Wohnung betreten wollte bemerkte er, dass die Wohnungstüre mit massiver Gewalt geöffnet wurde. In der Wohnung wurden von einem bislang unbekannten Täter Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Einbrecher entkam im Anschluss mit Beute im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.